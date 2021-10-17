Украине после очередного выпада против РФ припомнили поблажку морякам-провокаторам

Украине после очередного выпада против РФ припомнили поблажку морякам-провокаторам
Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
Москва пошла навстречу Киеву, но там не извлекли урока из случившегося

В Крыму ответили на заявление украинской стороны о том, что Россию "задавят" на суде в Гааге с помощью юридических документов. Речь идет о разбирательстве по конфликту в Керченском проливе, который случился в ноябре 2018-го. Тогда украинские моряки нарушили нашу границу в Черном море. После этого два катера и буксир взяли курс на Керченский пролив, игнорируя требования пограничников остановиться. В итоге корабли с экипажами задержали. Позже украинских моряков-провокаторов передали Незалежной. Выпад Киева прокомментировал замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Эксперт обвинил украинскую сторону в нагнетании обстановки вокруг Керченского пролива. Он напомнил о том, что подобные упомянутому инциденты не только противозаконны, но и являются провокацией. Высказался Молохов и о том, что украинские власти не извлекли урока из жеста доброй воли России, когда моряков отпустили.

"…киевские власти ничего не поняли и ничему не научились",

– подытожил он в беседе с РИА Новости, добавив, что слова украинской стороны – профанация.

Подробности конфликта в Керченском проливе читайте в нашем материале. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Надо жечь, этих нацистов бандерлогов. Куда только смотрит ДНР и ЛНР.
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