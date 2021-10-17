Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
В Крыму
ответили на заявление украинской стороны о том, что Россию "задавят" на суде в Гааге с помощью юридических документов. Речь идет о разбирательстве по
конфликту в Керченском проливе, который случился в ноябре 2018-го. Тогда
украинские моряки нарушили нашу границу в Черном море. После этого два катера и
буксир взяли курс на Керченский пролив, игнорируя требования пограничников
остановиться. В итоге корабли с экипажами задержали. Позже украинских
моряков-провокаторов передали Незалежной. Выпад Киева прокомментировал
замруководителя рабочей
группы по международно-правовым вопросам постпредстве Крыма при президенте России Александр
Молохов.
Эксперт обвинил украинскую сторону в нагнетании обстановки вокруг Керченского пролива. Он напомнил о том, что подобные упомянутому инциденты не только противозаконны, но и являются провокацией. Высказался Молохов и о том, что украинские власти не извлекли урока из жеста доброй воли России, когда моряков отпустили.
"…киевские власти ничего не поняли и ничему не научились",
– подытожил он в беседе с РИА Новости, добавив, что слова украинской стороны – профанация.
Подробности конфликта в Керченском проливе читайте в нашем материале.
Захарова полагает, что российский проект привел к "смерти мозга" в НАТО
Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя