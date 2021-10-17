Жители Страны восходящего солнца призвали власти действовать более радикальными методами

Накануне состоялся визит двух вице-премьеров России на остров Итуруп. В Токио уже отреагировали на это, выразив протест, а саму поездку Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина назвали "неприемлемой". Целью данного визита стало развитие здравоохранения, водоснабжения, а также строительство новых домов.

Еще один вопрос, ради которого чиновники приехали на северные территории – особая экономическая зона. Подразумевается, что в рамках ОЭС на Итурупе будет установлен льготный режим налогообложения. Это, по мнению российского правительства, поможет привлечь инвестиции. Особая ставка делается на японцев.

Но сами жители Страны восходящего солнца, похоже, настроены не слишком оптимистично. Об этом говорят комментарии под статьей, опубликованной японским изданием Yahoo news Japan.

Так, один из пользователей отметил, что на улучшение отношений Москвы и Токио пока рассчитывать не приходится. Тем более, что основное условие нормализации отношений – это возвращение Россией якобы спорных территорий.

"В будущем следует подумать и о вооруженном возращении островов",

– предложил один из читателей.

Его поддержал и другой японец, который считает, что экономическое сотрудничество двух стран недопустимо.

"Какой она была до войны, такой же и осталась после войны! Тратит деньги на армию, вооружения и космос, а народ живет как попало! Пусть развиваются на свои, а не чужие деньги",

– возмутился автор комментария.

Третьи и вовсе заявили, что протесты ни к чему не приведут. Мол, пора бы уже начать действовать не только дипломатическими методами.

"А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!"

– не унимались комментаторы.

Впрочем, ракетами в Японском море уже постреляли. Ранее российский флот послал "привет" новому премьеру Японии по Курилам, сделав десять ракетных пусков недалеко от Курильских островов.