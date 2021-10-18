В Норвегии заявили о распаде Украины

В Норвегии заявили о распаде Украины
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эксперт считает, что Донбасс должен быть в составе России

Придет ли ко власти на Украине такая политическая сила, которая будет настроена к России менее враждебно? Таким вопрос задается норвежский аналитик Бьерн Дитлеф Нистад. В статье для издания ABC Nyheter эксперт подробно описывает политическую обстановку в Незалежной. Примечательно, что эксперт приходит к выводу, что Донбасс должен войти в состав нашей страны.

Аналитический материал норвежского специалиста по России стал реакцией на статью зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Напомним, политик подробно представил свое видение украинского вопроса и открыто сделал выводы о президентах Незалежной. Естественно, слова Медведева вызвали большой резонанс в Киеве.

Позиция норвежского эксперта тоже не останется без внимания, ведь он, изучив деятельность украинских властей, пришел к выводу, что молодые республики Донбасса должны быть в составе России. Как сообщает издание URA.RU, аналитик призвал Москву задуматься над этим вопросом.

Журналист также указал на то, что Украина уже находится в процессе распада. Он подчеркнул, что руководство Незалежной сегодня действует в интересах внешних игроков, в частности, США. По его словам, это стало одной из причин начала российско-украинского конфликта. 

Напомним, ранее украинский депутат Вадим Рабинович описал взаимоотношения его страны с западными партнерами одесским анекдотом. По мнению парламентария, отношение США и Европы к Незалежной напоминают историю про разлюбившего мужа. 

Источник: ABC Nyheter ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость318004
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Усротролли настолько укуели от сегодняшних новостей, что свалили с сайта! Кизячить с горя пошли, ccyки! :)))
Гость321826
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Погнали наши городских. Скоро рогулей вообще будут мочить в европейских сортирах.
Гость320850
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До укроамерикосов еще не дошло.
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