Политик ответил Зеленскому по поводу своего обмена

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук опроверг наличие у него российского гражданства и отказался рассматривать возможность своего обмена на "героев Незалежной".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире ICTV, заявил, что готов рассмотреть выдачу Медведчука в Россию в обмен на задержанных в РФ "героев-украинцев", если Москва подтвердит двойное гражданство.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского", – приводит издание "112" ответ самого Медведчука. По мнению оппозиционера, дело против него – "сфабрикованное" и "политически мотивированное".Но подыгрывать властям он не собирается даже ради собственной свободы.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина",

– заявил оппозиционер. По его словам, Зеленский в очередной раз доказал, что Украина уже не является правовым государством. В любом случае, глава политсовета ОПЗЖ не рассматривает вопрос "обмена" или "экстрадиции", поскольку является патриотом и готов бороться за свои идеалы до "победного конца".

Медведчука подозревают в госизмене и действиях в ущерб экономическим интересам Украины. Он находится под домашним арестом. Обвинения в свой адрес политик отвергает.