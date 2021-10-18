Медведчук отказался покидать Украину

Медведчук отказался покидать Украину
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Политик ответил Зеленскому по поводу своего обмена

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук опроверг наличие у него российского гражданства и отказался рассматривать возможность своего обмена на "героев Незалежной".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире ICTV, заявил, что готов рассмотреть выдачу Медведчука в Россию в обмен на задержанных в РФ "героев-украинцев", если Москва подтвердит двойное гражданство.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского", – приводит издание "112" ответ самого Медведчука. По мнению оппозиционера, дело против него – "сфабрикованное" и "политически мотивированное".Но подыгрывать властям он не собирается даже ради собственной свободы.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина",

– заявил оппозиционер. По его словам, Зеленский в очередной раз доказал, что Украина уже не является правовым государством. В любом случае, глава политсовета ОПЗЖ не рассматривает вопрос "обмена" или "экстрадиции", поскольку является патриотом и готов бороться за свои идеалы до "победного конца".

Медведчука подозревают в госизмене и действиях в ущерб экономическим интересам Украины. Он находится под домашним арестом. Обвинения в свой адрес политик отвергает.

Источник: 112 ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гостьнинель
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Молодец, если такие покинут страну, тогда полный капец, за два года этих безмозглых сколько полягло по разным причинам, обнищание безработица , отсутствие нормальной мед.помощи. Завистников много, прогнувшихся не счесть, предателей до хрена, но это долго продолжаться не может, не ужели не понятно зачем пришло это стадо во власть, кто сегодня в обогащении и за чей счет.
Tehnik74
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на кой болт он нам здался
12
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12q
1
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