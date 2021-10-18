Лукашенко назвал дату новой революции в Белоруссии

Лукашенко назвал дату новой революции в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства призвал КГБ готовиться к акциям протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что во время проведения конституционного референдума могут быть предприняты попытки организовать новую революцию. Он обратил внимание силовиков на ситуацию в стране. 

Глава государства во время встречи с руководством КГБ Белоруссии подчеркнул, что "ситуация остается напряженной". По его мнению, противники действующей власти могут организовать акции протестов, когда белорусы будут голосовать за новый основной закон республики. 

"Дата очередной попытки революции – период проведения Конституционного референдума", – отметил Лукашенко. 

Короткую цитату из речи белорусского президента приводит телеграм-канал "Пул Первого". По его данным, глава государства на встрече с силовиками поставил очередные задачи перед КГБ, а также провел кадровые изменения в органах государственной безопасности Белоруссии.

Отметим, что всенародное голосование по новой Конституции может пройти уже в начале 2022 года. Президент Белоруссии обещал гражданам внести поправки в основной закон страны после прошлогодней провалившейся революции. Некоторые эксперты полагают, что Лукашенко планирует изменить систему госуправления, чтобы, формально покинув президентское кресло, сохранить за собой власть. 

Источник: Пул Первого ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость319954
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Те изменения, которые требует Россия, без референдума провести нельзя, а референдум проводить очень не хочется. А без этих изменений Россия денег не даст - такая вот ситуация
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