В Кремле обозначили "худший сценарий" для России и НАТО

В Кремле обозначили "худший сценарий" для России и НАТО
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Французы сняли документальный фильм о Путине

России не нужна "разобщенная" Европа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы европейские страны процветали, но имели возможность принимать самостоятельные решения.

По словам Пескова, европейцы уже поднимают вопрос, как выстроить свою систему обороны, независимую от США.

"Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских?"

– объяснил Песков опасения европейцев в интервью французскому каналу France 5, которое вошло в документальный фильм "Путин: мастер игры" (Poutine, le maître du jeu).

Однако волнуются страны ЕС зря. Да, Россия – это большая сильная страна, но она не представляет ни для кого угрозы, хотя многие на Западе и пытаются настроить общество против РФ.

В качестве примера Песков привел военные учения. Когда Россия проводила маневры на юге, Украина и западные страны стали трубить о "наращивании" военного потенциала РФ у границ Незалежной. Но когда вблизи России проходят масштабные маневры НАТО, об этом все молчат.

Как раз провокационные действия Североатлантического альянса в регионе угрожают безопасности Европы. И для всех будет хуже, если пойдет речь о принятии Украины в НАТО. По словам представителя Кремля, это станет "наихудшим сценарием", поскольку Россия непременно примет меры для обеспечения своей безопасности, передает Общественная служба новостей.

Ранее президента РФ Владимира Путина призвали жестче реагировать на недружественные действия НАТО. Отношения между Москвой и альянсом накалились после высылки из Брюсселя почти половины дипмиссии РФ при НАТО. 

Источник: France 5
Николай ВИКТОРОВ

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М
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Геннадий Чебурашкин
Вместо того, чтобы заниматься своей экономикой, Европа, по указке США, озабочена борьбой с Россией. А слабоумные европейцы способны терпеть лишения и голод вечно "А то Россия нападёт"! :))))
такая же пропаганда для своих обывателей как и везде,где то грубей гдето тоньше,политики везде во многом похожи,под мантры о военной угрозе выделяются огромные бюджеты которые хорошо пиляться и народ дружно зомбируется
европа не глупей остальных,у них свои интересы в сша и от сша,доят они,сша тоже прилично но за все нужно платить
Гость318004
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игорь
а в том фильме французы указали на то что путин отобрал у своего народа выход на пенсию?
нет
ну значит фильм не о чем - пустой
а почему на то не указали)) потому что капиталисты везде одинаковы - указать на чужого в том Значит себя подставить)) пенсии же есть и во Франции))
"что путин отобрал у своего народа выход на пенсию?" -
Так, Игорян, ну ка бегом в процедурную за галопередолом!!! Опять смартфон у медсестры взял "погонять"?!
игорь
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а в том фильме французы указали на то что путин отобрал у своего народа выход на пенсию?
нет
ну значит фильм не о чем - пустой
а почему на то не указали)) потому что капиталисты везде одинаковы - указать на чужого в том Значит себя подставить)) пенсии же есть и во Франции))
Геннадий Чебурашкин
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Вместо того, чтобы заниматься своей экономикой, Европа, по указке США, озабочена борьбой с Россией. А слабоумные европейцы способны терпеть лишения и голод вечно "А то Россия нападёт"! :))))
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