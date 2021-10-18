Глава французской дипмиссии был вынужден ухать из Минска

Оппозиционный политик Павел Латушко поддержал посла Франции Николя де Лакоста, который был вынужден покинуть Белоруссию по требованною официальных властей. Лидер движения "Народное антикризисное управление" выразил признательность дипломату за помощь демократическим силам.

Латушко отметил, что лично знаком с европейским чиновником. Ранее оппозиционер занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии во Франции, однако был лишен дипломатического ранга из-за поддержки противников режима после скандальных президентских выборов летом прошлого года.

Фактически и Николя де Лакост, и Павел Латушко лишились своих должностей из-за нелояльного отношения к Александру Лукашенко. Меж тем, лидер НАУ заявил, что Белоруссия начала дипломатическую войну против "одной из ключевых государств в мире", Франции.

Кроме того, политик подчеркнул, что дипломат продолжит свою работу из Вильнюса. Латушко пожелал коллеге успехов в деле построения отношений между Францией и белорусским обществом.

Напомним, ранее стало известно, что в Белоруссии могут вспыхнуть акции протестов. Президент Лукашенко призвал силовиков готовиться к новой попытке революции, которая, по словам главы государства, намечена на период проведения всенародного голосования по конституции.