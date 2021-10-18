Латушко заявил о дипломатической войне Белоруссии и Франции

Латушко заявил о дипломатической войне Белоруссии и Франции
Фото: Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Глава французской дипмиссии был вынужден ухать из Минска

Оппозиционный политик Павел Латушко поддержал посла Франции Николя де Лакоста, который был вынужден покинуть Белоруссию по требованною официальных властей. Лидер движения "Народное антикризисное управление" выразил признательность дипломату за помощь демократическим силам. 

Латушко отметил, что лично знаком с европейским чиновником. Ранее оппозиционер занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии во Франции, однако был лишен дипломатического ранга из-за поддержки противников режима после скандальных президентских выборов летом прошлого года. 

Фактически и Николя де Лакост, и Павел Латушко лишились своих должностей из-за нелояльного отношения к Александру Лукашенко. Меж тем, лидер НАУ заявил, что Белоруссия начала дипломатическую войну против "одной из ключевых государств в мире", Франции.

Кроме того, политик подчеркнул, что дипломат продолжит свою работу из Вильнюса. Латушко пожелал коллеге успехов в деле построения отношений между Францией и белорусским обществом.

Напомним, ранее стало известно, что в Белоруссии могут вспыхнуть акции протестов. Президент Лукашенко призвал силовиков готовиться к новой попытке революции, которая, по словам главы государства, намечена на период проведения всенародного голосования по конституции.

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость319954
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Настоящий ОДЕССИТ
Что-то с французами не то....Может лягушки закончились, в Белоруси жабы есть типа латушки, тихушки)
А по закону так: коли ты ещё в далёких 90 обозначил, что строишь государство для народа - так и строй его, а коли строишь государство для себя-любимого, омона и прочих силовиков, людям это не нравится. Но как у вас в России учат? Правильно, люди - это пыль, их надо давить.
И ещё: ты рос, жил и живёшь в кругу бездарей, которым проще Запад во всех бедах обвинить, чем признать, что все беды из-за их воровского и бандитского менталитета
Гость319954
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Настоящий ОДЕССИТ
Что-то с французами не то....Может лягушки закончились, в Белоруси жабы есть типа латушки, тихушки)
Тебе, русскому, мыслящему понятиям, не понять - ты считаешь, что надо поддерживать любого садиста, маньяка и даже людоеда (как в тех же странах Африки и Ближнего Востока), лишь бы только пророссийскую политику вёл.
Настоящий ОДЕССИТ
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Что-то с французами не то....Может лягушки закончились, в Белоруси жабы есть типа латушки, тихушки)
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