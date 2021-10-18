Эффект от визита Нуланд в Москву оценил эксперт

Эффект от визита Нуланд в Москву оценил эксперт
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В Белом доме ищут способы договориться с РФ по одним вопросам, не сдавая позиции по другим

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не является чиновником, которому доверяют принимать ответственные решения. Ее задачей было "прозондировать почву" для будущих возможных договоренностей с Москвой. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

По его оценке, дипломат уровня и компетенции Нуланд – это "технический переговорщик", которого США направляют, когда им что-то нужно от другой стороны и они пытаются добиться этого "малой кровью".

"Раннее вскрытие позиции партнера по переговорам с тем, чтобы можно было эффективнее выдавливать из него уступки",

– так описал задачу Нуланд политолог Ищенко в статье для "Украина.ру". Этой цели Нуланд, наверняка, добилась. Но это не означает, что две страны сблизили позиции по насущным вопросам, таким как соблюдение Киевом Минских соглашений. Поэтому явных эффектов ждать не стоит.

"От прибытия Нуланд смешно было ожидать каких-то крупных прорывов",

– приводит РИА ФАН мнение Ищенко.

Ранее на Украине заподозрили, что Москва и Вашингтон могли тайно достичь договоренностей по Донбассу. Масла в огонь подлил и дальнейший маршрут американского дипломата.

Источник: РИА ФАН
Николай ВИКТОРОВ
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Это не прогноз, а так, одна болтология из разных источников.
1
новости партнеров

Между Россией и Францией может разгореться шпионский скандал

По словам экс-главы DGSE, российский агент начал действовать в 2017 году

Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили газом

Труба готова к транспортировке голубого топлива в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей