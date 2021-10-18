В Белом доме ищут способы договориться с РФ по одним вопросам, не сдавая позиции по другим

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не является чиновником, которому доверяют принимать ответственные решения. Ее задачей было "прозондировать почву" для будущих возможных договоренностей с Москвой. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

По его оценке, дипломат уровня и компетенции Нуланд – это "технический переговорщик", которого США направляют, когда им что-то нужно от другой стороны и они пытаются добиться этого "малой кровью".

"Раннее вскрытие позиции партнера по переговорам с тем, чтобы можно было эффективнее выдавливать из него уступки",

– так описал задачу Нуланд политолог Ищенко в статье для "Украина.ру". Этой цели Нуланд, наверняка, добилась. Но это не означает, что две страны сблизили позиции по насущным вопросам, таким как соблюдение Киевом Минских соглашений. Поэтому явных эффектов ждать не стоит.

"От прибытия Нуланд смешно было ожидать каких-то крупных прорывов",

– приводит РИА ФАН мнение Ищенко.

Ранее на Украине заподозрили, что Москва и Вашингтон могли тайно достичь договоренностей по Донбассу. Масла в огонь подлил и дальнейший маршрут американского дипломата.