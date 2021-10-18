Миграционный вопрос раскалывает Польшу изнутри

Москва активизировала действия против Варшавы, поскольку ей подыгрывают польские оппозиционеры. Об этом заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

По его словам, властям республики сейчас приходится сражаться на двух фронтах: против гибридной агрессии со стороны внешнего врага – к ним Качиньский относит Россию и Белоруссию, и против местных политиков, которые настраивают народ против решений законных властей.

"Создание двух фронтов подтолкнуло Лукашенко и Путина к эскалации и усилению атаки. Мы имеем дело с многоступенчатой российской акцией, направленной против Польши",

– заявил Качиньский в интервью Gazeta Polska. В качестве примера вредоносного действия оппозиционеров он назвал организованную "Гражданской платформой" акцию в поддержку прав мигрантов. В минувшие выходные в Варшаве прошла манифестация, участники которой выступили против решения властей отказывать мигрантам в предоставлении убежища, если они прибыли через третьи страны.

Ситуация, когда сотни человек уже несколько недель остаются между границами Польши и Белоруссии, тоже вызвала негодование польских активистов. Но, по мнению Качиньского, эти акции устраивают оппозиционеры по указке Кремля, поэтому всех противников действующей власти нужно рассматривать как "соавторов агрессии против Польши", пишет EADaily.

Ранее правоохранители Польши заявили, что границы государства со стороны Белоруссии штурмуют большие организованные группы нелегалов. В Варшаве снова обвинили Минск в корыстных планах с использованием беженцев, но сообщили, что нашли способ защитить себя от "миграционного шантажа".