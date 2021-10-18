Лавров сообщил о полном прекращении контактов России с НАТО

Лавров сообщил о полном прекращении контактов России с НАТО
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также Россия временно прекращает работу военной миссии связи альянса в столице, как и деятельность информбюро. Теперь же, если НАТО хочет связаться с Москвой, руководству организации нужно обращаться к российскому послу в Бельгии. 

По словам Лаврова, Россия больше не собирается делать вид, будто в ближайшее время возможны изменения в отношениях с НАТО, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Глава МИД РФ подчеркнул, что контактов по линии военных не происходит. 

Ранее НАТО из-за "враждебной деятельности РФ" выслала восемь российских дипломатов из нашего постпредства, сочтя их агентами разведки. Но, как отметил Лавров, Альянс официально не потрудился объяснить причину такого решения. 

При этом СМИ писали, что Москва ответит на недружественный шаг НАТО, а меры, к которым прибегнет, будут сенсационными в политическом плане. Ответ согласовывали в межведомственном формате. Ведь военная миссия НАТО была нужна для контактов с Минобороны РФ. Впрочем, натовцы заморозили все сотрудничество по этой линии еще в 2014 году. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость322742
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Гость322766
у вас своей валюты нет потому что. у вас есть долларо-заменители, фантики-рубли.
де-факто это не валюта так как полностью зависит от доллара
не то что гривна ))))
Гость322766
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ГостьТрямсь
опаньки. Как уныло про бюджет в валюте иностранного государства. Но стандартно. Правда 90% того большого бюджета уходит на памперсы с колой.
у вас своей валюты нет потому что. у вас есть долларо-заменители, фантики-рубли.
де-факто это не валюта так как полностью зависит от доллара
Настоящий ОДЕССИТ
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Давно пора! Но сейчас нытья от пиздостана не оберешься)
ГостьТрямсь
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НАТО. США и Китай сильнее России. Чьто делать?
hi! Кому нужна унылая лошадь Лавров со своей Россией. При военном бюджете в $1.2 трлн НАТО глубоко насрать на страны бюджет которых менее $60 млрд.
опаньки. Как уныло про бюджет в валюте иностранного государства. Но стандартно. Правда 90% того большого бюджета уходит на памперсы с колой.
Гость318281
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Украинская мстительница
Правильно говорит министр Лавров, он-то уже своим чутьём явно чувствует, что надо драпать поскорее из НАТО пока люлей не навешали и пока оттуда Путинских генералов не вышибли пинками с позором и с плевками в спину.
Кто вышибать то будет ? Геи с транссексуалами ?
Гость322742
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Украинская мстительница
Правильно говорит министр Лавров, он-то уже своим чутьём явно чувствует, что надо драпать поскорее из НАТО пока люлей не навешали и пока оттуда Путинских генералов не вышибли пинками с позором и с плевками в спину.
не смеши. <цензура> обратно на панель
Украинская мстительница
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Правильно говорит министр Лавров, он-то уже своим чутьём явно чувствует, что надо драпать поскорее из НАТО пока люлей не навешали и пока оттуда Путинских генералов не вышибли пинками с позором и с плевками в спину.
Гость322742
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Гость322372
Меньше русских - меньше вони ! <цензура> их в шею ! чтоб духа этих тварей в Европе не было !
Но вонять стало почему то после твоего появления. В шароварах опять обосрался?
Гость322742
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НАТО. США и Китай сильнее России. Чьто делать?
hi! Кому нужна унылая лошадь Лавров со своей Россией. При военном бюджете в $1.2 трлн НАТО глубоко насрать на страны бюджет которых менее $60 млрд.
Но тебе видно Россия очень нужна раз ты здесь пасешься
НАТО. США и Китай сильнее России. Чьто делать?
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hi! Кому нужна унылая лошадь Лавров со своей Россией. При военном бюджете в $1.2 трлн НАТО глубоко насрать на страны бюджет которых менее $60 млрд.
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