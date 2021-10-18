Минск надеется на примирение с Парижем

Министерство иностранных дел Белоруссии отреагировало на отъезд из республики представителя французской дипломатии Николя Де Лакоста, покинувшего страну после нескольких месяцев работы. В пресс-службе ведомства сообщили, что в конце прошлого года он въехал в страну в качестве назначенного посла европейского государства, вручив верительные грамоты белорусским коллегам, однако не стал завершать процедуру вступления в должность, как это предусмотрено международным правом.

По этой причине, указали во внешнеполитическом ведомстве республики, Минск сообщил послу Франции об истечении срока согласия на его назначение. Тем временем посла Белоруссии во Франции Игоря Фирсенко отозвали назад для проведения консультации.

В МИД выразили сожаления по поводу позиции Парижа, подчеркнув, что подобные меры были приняты белорусской стороной за отсутствием альтернативы. Минск также заинтересован в восстановлении функционирования дипломатических миссий обеих стран.

Посол Франции сообщил, что не стал вручать главе Белоруссии верительные грамоты в рамках установленной процедуры, так как европейское государство не признает итогов прошлогодних выборов.

Днем ранее стало известно, что Николя де Лакост покинул республику после требований местных властей сроком до 18 октября. На эту тему успел высказаться белорусский оппозиционер Павел Латушко, поспешивший выразить поддержку представителю французской дипломатии.

Латушко также сообщил, что лично знаком с де Лакостом. По словам руководителя НАУ, тот лишился работы в Белоруссии из-за "дипломатической войны", устроенной, с его слов, официальным Минском после президентской кампании 2020 года.