Депутат Рады пригрозил Поклонской тюрьмой

Депутат Рады пригрозил Поклонской тюрьмой
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скандалист Гончаренко воодушевился экстрадицией венесуэльского предпринимателя и решил, что такая же участь уготована послу РФ

Посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонской ожидает судьба гражданина Венесуэлы бизнесмена Алекса Сааба, которого власти африканского государства экстрадируют по запросу Вашингтона за якобы помощь в отмывании денег президента его страны Николаса Мадуро.

С таким прогнозом выступил скандальный депутат Верховной рады от порошенковской "Евросолидарности" и любитель устраивать перформансы в стенах ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Украинский парламентарий-хамелеон уверен, что главу дипмиссия РФ Прая посмеет экстрадировать по требованию киевского режима. По его словам, Поклонская якобы виновна в "государственной измене", а также в помощи "российской пропаганде", которая "серьезнее отмывания денег".

"Наташа, твой отпуск скоро кончится, будешь послом в Лукьяновском СИЗО. Всех ждет правосудие, махинаторов и предателей – особенно. Пора домой", – написал поджигатель одесского Дома профсоюзов в своем "Фейсбуке".

Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Республику Кабо-Верде.

Ранее в понедельник, 18 октября, в беседе с РИА "Новости" политик сообщила, что должна прибыть к месту службы в течение месяца со дня публикации указа о своем назначении. Дипломат добавила, что в настоящий момент уже "занята сбором и переездом".

Добавим, украинские власти сразу же после новости о назначении Поклонской заговорили о якобы праве Незалежной добиться от Кабо-Верде выдачи экс-прокурора Крыма в Киев. В ответ Москва посоветовала постмайданным деятелям попробовать "применить украинское правосудие" на территории соборной, потом уже браться за африканское. Более того, уже и в самой Прае категорически отвергли возможность экстрадиции посла РФ в третью страну.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
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Больной народ хохлостана. Надо быть терпеливыми к юродивым)
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