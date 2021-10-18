Пентагон ответил Лаврову на идею создания формата "3+3" по Закавказью

Пентагон ответил Лаврову на идею создания формата "3+3" по Закавказью
Фото: Biden Transition via CNP / CNP / AdMedia / www.globallookpress.com
Вашингтон требует от Москвы выполнять соглашение, не подписанное Тбилиси

Глава Пентагона Ллойд Остин раскритиковал предложение РФ по созданию формата "3+3" по Закавказью, призвав Москву соблюдать соглашение, к которому не хочет присоединиться Грузия. Об этом американский военачальник заявил в Тбилиси, отвечая на вопрос журналиста повлияет ли участие грузинской стороны в данном формате на путь Республики в НАТО.

"Что касается формата "3+3", я бы отметил, что России... следовало бы уважать условия соглашения 2008 о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах", – цитирует РИА "Новости" руководителя оборонного ведомства США.

Ранее 6 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном дипломаты обсуждали возможность создания формата "3+3". По его словам, Тегеран положительно воспринял эту идею, как и Анкара и Баку. Глава российского дипведомства выразил надежду, что Тбилиси проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию региона.

Предполагается, что в формат "3+3" будут входить Россия, Иран, Турция и страны Закавказья – Армения, Грузия, Азербайджан.

Что касается реплики главы Пентагона, то после атаки грузинских военных на Южную Осетию и принуждения Россией Тбилиси к миру в ходе краткосрочной августовской войны в 2008-ом, с октября того же года в Женеве регулярно проводятся дискуссии по урегулированию в данном регионе.

Одной из главных тем этих споров стал вопрос подписания документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия, которая не признает независимость своих бывших автономий, требует, чтобы Россия взяла на себя обязательство о неприменении силы. В свою очередь, Южная Осетия и Абхазия призывают грузинскую сторону заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, не являющейся участницей конфликта.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Братишка Ляшки вылез из схрона, что бы снять негра)
Гость322778
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Настоящий ОДЕССИТ
Копченый требует.....Надо РФ послать его.)
у тебя то даже в райцентре негров нет. что им делать в такой жупели.
к вам даже умирать не едут - настолько у вас все плохо и уныло.
Настоящий ОДЕССИТ
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Копченый требует.....Надо РФ послать его.)
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