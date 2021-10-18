Глава Роскосмоса указал на нарушения со стороны альянса на ими же установленные принципы в диалоге между РФ и блоком

Со стороны Североатлантического блока в сторону России все время дули "ледяные ветра", а тысячи "подхрюкивающих" бюрократов альянса лишь ухудшали отношения между НАТО и Москвой. С таким комментарием выступил экс-представитель РФ при блоке, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, ранее в понедельник, 18 октября министр иностранных дел страны Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку наших дипломатов при НАТО. Во-первых, в Москве прекращены работы военной миссии связи альянса и его информбюро; во-вторых, российское постпредство при блоке приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Отныне натовцам для контактов с РФ придется обращаться к российскому послу в Бельгии.

По мнению Рогозина, столь "печальный исход" в отношениях блока и Москвы полностью лежит на совести чиновников альянса, которые "грубо и неоднократно" нарушали ими же установленный принцип, что работа Совета Россия-НАТО должна вестись при любых политических погодных условиях.

"Оказалось все не так. От НАТО все время дуло в сторону России ледяными ветрами", – сказал Рогозин в беседе с РБК.

В качестве примера он назвал попытки представителей альянса применить силу в отход Совбеза ООН, продвижение антироссийских инициатив по ПРО и кибератакам, формирование из РФ постоянного образа врага.

"Лишь для того, чтобы оправдать перед налогоплательщиками стран Запада сытую и лицемерную жизнь в Брюсселе тысяч "подхрюкивающих" натовских бюрократов – все это привело к полной деградации наших отношений", – заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что разрыв диалога с НАТО не приведет к порыву безопасности России, поскольку наша страна защищена ракетно-ядерной мощью.

Добавим, 6 октября стало известно о решении альянса выдворить восемь сотрудников миссии РФ при блоке якобы за враждебную деятельность. Кроме того, численность российских сотрудников была сокращена до десяти человек. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала ответ Москвы на такие "бесцеремонные" действия НАТО.

