В Киеве обвинили Москву в милитаризации детей в Крыму

В Киеве обвинили Москву в милитаризации детей в Крыму
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
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В Незалежной усмотрели пропаганду воспитания в стиле "отдать жизнь за Родину"

Россия с младших классов обучает детей в Крыму с военным уклоном. На это пожаловался руководитель виртуальной прокуратуры АР Крыма и Севастополя, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, Игорь Поночовный.

По его словам, с начальной и средней школы ученики подвергаются "пропагандистскому воспитанию в стиле "отдать жизнь за Родину". Также школьников учат обращаться с оружием, в том числе взрывными устройствами и якобы разного рода тяжелым вооружением, утверждает пан Поночовный.

"Кроме незаконных призывных кампаний в этом кейсе мы рассматриваем такое направление как милитаризация детей", – цитирует украинский "Интерфакс" деятеля мифической прокуратуры.

Как отмечает агентство, по этой причине в Неазлежной официально объявлены подозреваемыми два руководителя "Юнармии".

Напомним, в 2015 г. британское издание Daily Mail опубликовало фоторепортаж из лагеря "Азовец", назвав "шокирующими кадрами" обучение детей украинскими неонацистами. Позже в 2017 г. американский телеканала NBC показал документальны     фильм о воспитанниках этого учреждения, где ребятня лет восьми-девяти декларировала его ценности. В частности, один из мальчиков отчетливо напоминал своего сверстника из лагерей подготовки запрещенного в России "ИГ*".

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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За своими бы ублюдками смотрели.
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