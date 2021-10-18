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Россия с младших классов обучает детей в Крыму с военным уклоном. На это пожаловался руководитель виртуальной прокуратуры АР Крыма и Севастополя, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, Игорь Поночовный.
По его словам, с начальной и средней школы ученики подвергаются "пропагандистскому воспитанию в стиле "отдать жизнь за Родину". Также школьников учат обращаться с оружием, в том числе взрывными устройствами и якобы разного рода тяжелым вооружением, утверждает пан Поночовный.
"Кроме незаконных призывных кампаний в этом кейсе мы рассматриваем такое направление как милитаризация детей", – цитирует украинский "Интерфакс" деятеля мифической прокуратуры.
Как отмечает агентство, по этой причине в Неазлежной официально объявлены подозреваемыми два руководителя "Юнармии".
Напомним, в 2015 г. британское издание Daily Mail опубликовало фоторепортаж из лагеря "Азовец", назвав "шокирующими кадрами" обучение детей украинскими неонацистами.
Позже в 2017 г.
американский телеканала NBC показал документальны фильм о воспитанниках этого учреждения, где ребятня лет восьми-девяти декларировала его ценности. В частности, один из
мальчиков отчетливо напоминал своего сверстника из лагерей подготовки запрещенного в России "ИГ*".
* Организация запрещена на территории РФ
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