Вашингтон и натовский клуб попросили не забывать "об угрозе" со стороны Москвы на фоне обострения отношений Штатов с Пекином

Действующие власти стран Прибалтики начали испытывать страх из-за переориентации Белым домом своей внешней политики в сторону Китая, в результате чего русофобские режимы могут не успеть зацепиться за последний улетающий из региона американский самолет.

Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова коллективное жалобное воззвание Риги, Таллина и Вильнюса к Вашингтону не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий США и КНР. Дипломат в своем аккаунте в телеграм-канале перевела с "фантомного на человеческий язык" призыв прибалтийских руководителей к начальникам из Штатов.

"Честно отрабатывая много лет американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам сведя отношения с Россией на нет, эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолета, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния", – написала Захарова.

Подписчики поддержали мнение представителя отечественного дипведомства, также спрогнозировав, что прибалты могут оказаться в роли афганцев, которые гроздьями падали с военных бортов, драпающих из страны воинов Пентагона. В комментариях сохранены орфография и пунктуация оригиналов:

"Как деликатно описано, МВ", "Жалкие и ни кому не нужные потеряшки", "Один из методов вымогательства денег.

Почему то вспомнился Ипполит Матвеевич из фильма" 12 стульев"", "Опять беспорядки на финско-китайской границе".

Администрация президента США Джо Байдена не должна упускать из виду угрозу, исходящую от России на фоне нового акцента Америки на растущий Китай. Об этом ранее предупредили Штаты и союзников по НАТО министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Ева-Мария Лийметс, а также замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью американскому изданию Newsweek.

"Решая одну задачу, давайте не будем забывать и о другой. Иначе однажды утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом, а потом снова будем пытаться понять, кто что пропустил", – заявил Ринкевичс.

Напомним, на прошлой неделе американский колумнист Николас Гвоздев в своей статье попытался объяснить, почему антикитайская стратегия Вашингтона может дорого обойтись Штатам. По его мнению, давление США на РФ приведет к тому, что Москва объединится с Пекином для противостояния Америке на международной арене.

