Сбежавших из страны белорусов подумывают лишать гражданства

Сбежавших из страны белорусов подумывают лишать гражданства
Фото: ru.depositphotos.com
Мера пока только анонсирована в МВД

Начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Вячеслав Орловский заявил, что коренных белорусов, которые признаны виновными в приступлениях, "причиняющих вред Беларуси", необходимо лишать гражданства. Своим мнением он поделился с изданием "СБ. Беларусь сегодня". 

"Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", – заявил он.

По его словам, люди, которые сбежали из Белоруссии, ненавидят собственную страну и работают в интересах западных государств – из-за этого они не имеют права называться белорусами. 

Подобная мера уже действует в стране с июня, но только для тех лиц, кто ранее приобрел статус гражданина республики, а не является им по праву рождения.  

Ранее в республике приняли закон об ответственности для создателей и подписчиков телеграм-каналов, признанных официальным Минском экстремисткими. Наказывать планируют самых активных участников бесед, с максимальным лишением свободы на семь лет – пока эта мера не будет касаться тех, кто просто подписан на канал.

Источник: СБ. Беларусь сегодня ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость 370491
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Гость319954
Только страна - не равно власть. А работать на страну - не значит работать на власть. Но мы же на просторах СНГ, там ещё со времён русских царей считается, что все люди за гроши в голоде и нищете должны батрачить на царя и его свиту, а царь с дворянами - жировать и в золоте купаться.
Игорь ?
Гость319954
Пожаловаться Ответить
Только страна - не равно власть. А работать на страну - не значит работать на власть. Но мы же на просторах СНГ, там ещё со времён русских царей считается, что все люди за гроши в голоде и нищете должны батрачить на царя и его свиту, а царь с дворянами - жировать и в золоте купаться.
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