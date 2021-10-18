В Чехии решили отправить президента в отставку

В парламенте уверены, что восстановление главы государства займет крайне длительный срок

Сенату предстоит инициировать процедуру снятия полномочий президента Чехии с Милоша Земана. Такое заявление сделал спикер верхней палаты парламента страны Милош Выстрчил.

Парламентарий заявил, что вероятность возвращения лидера к выполнению своих обязанностей в ближайшее время крайне мала. У законодателей нет выбора – Выстрчил заявил, что 66 статья конституции предусматривает возможность отстранения президента от должности, если "за" проголосуют большинство членов парламента.

О госпитализации Земана стало известно в середине сентября. Тогда же сообщалось, что президента перевезли в больницу на инвалидном кресле. До этого Земан заявлял, что у него невропатия нижних конечностей.

Источник: Idnes.cz ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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