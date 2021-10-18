Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Сенату предстоит инициировать процедуру снятия полномочий президента Чехии с Милоша Земана. Такое заявление сделал спикер верхней палаты парламента страны Милош Выстрчил.
Парламентарий заявил, что вероятность возвращения лидера к выполнению своих обязанностей в ближайшее время крайне мала. У законодателей нет выбора – Выстрчил заявил, что 66 статья конституции предусматривает возможность отстранения президента от должности, если "за" проголосуют большинство членов парламента.
О госпитализации Земана стало известно в середине сентября. Тогда же сообщалось, что президента перевезли в больницу на инвалидном кресле. До этого Земан заявлял, что у него невропатия нижних конечностей.
"Нафтогаз" опасается рисков, связанных с запуском магистрали
Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии