В парламенте уверены, что восстановление главы государства займет крайне длительный срок

Сенату предстоит инициировать процедуру снятия полномочий президента Чехии с Милоша Земана. Такое заявление сделал спикер верхней палаты парламента страны Милош Выстрчил.

Парламентарий заявил, что вероятность возвращения лидера к выполнению своих обязанностей в ближайшее время крайне мала. У законодателей нет выбора – Выстрчил заявил, что 66 статья конституции предусматривает возможность отстранения президента от должности, если "за" проголосуют большинство членов парламента.

О госпитализации Земана стало известно в середине сентября. Тогда же сообщалось, что президента перевезли в больницу на инвалидном кресле. До этого Земан заявлял, что у него невропатия нижних конечностей.