Предварительно цена вопроса составляет 700 миллионов долларов от обещанных пяти миллиардов

Планы президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Национального банка страны Кирилла Шевченко могут оставить Незалежную без многомиллиардной помощи от Международного валютного фонда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, Владимир Александрович недоволен деятельностью Шевченко. Отмечается, что глава НБУ поссорился с рядом высших должностных лиц украинского финрегулятора, из-за чего произошла серия отставок. Это не понравилось западным кредиторам, включая, МВФ. Как пишет Financial Times, новые кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры представителей киевского режима с фондом об очередном кредитном транше.

Разговоры о планах Зеленского снять Шевченко с должности ведутся с лета нынешнего года и активизировались на фоне нынешнего визита делегации МВФ в Незалежную с целью рассмотреть возможность разморозить программу финансовой помощи Киеву. Одно из оставшихся условий фонда - принятие соборной закона, гарантирующего независимость Центробанка.

Представитель МВФ на Украине Ваграм Степанян предположил, что смена главы Нацбанка перед траншем в фонде могут оценивать как политическое давление со стороны Зеленского, написал еще в сентябре в "Фейсбуке" политический эксперт Александр Антонюк.

"Несмотря на очень дорогую и масштабную информационную кампанию, которая против Шевченко ведется на Украине, и несмотря на то, что ОП уже сформировал шорт-лист ему на замену – в ОП не могут определиться: то говорится, что деньги МВФ нужны, то – давайте в отставку Кирилла Шевченко. Так может все же крестик снять?" – посоветовал Антонюк.

Между тем, в самом офисе президента назвали слухами информацию о возможной отставке главы НБУ. Однако источники Bloomberg утверждают, что Зеленский хочет найти замену Шевченко, прежде чем предложить Верховной раде уволить его. Якобы поиском кандидатов занимается глава ОП Андрей Ермак.

Украинское издание "НВ Бизнес" в начале октября сообщало, что между Шевченко и Ермаком возник жесткий конфликт, который может привести к отставке главы НБУ.

К вечеру понедельника, 18 октября, стало известно о достигнутом между МВФ и Украиной соглашения о пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить $700 млн. Решение является предварительным и должно быть утверждено руководством фонда и Исполнительным советом МВФ.

На сайте фонда сообщается, что стороны "достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA)".

