Вековая смута: пяти странам Европы угрожает распад

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Нацеленные против государственной целостности борцы за независимость используют как террористические методы, так и прокламации о референдумах

Миф о единстве и консолидации Запада уже давно развеян – практически каждое крупное государство испытывает внутренние противоречия в виде угрозы сепаратизма того или иного субъекта. Устраивающие борьбу за независимость регионы приносят немало проблем европейским элитам.

Ежегодно ООН вынуждена разбирать ворох обращений от стран ЕС, которые обеспокоены требованиями о предоставлении прав на самоопределение. Вполне закономерно, что ни один государственный аппарат не станет приветствовать цели, провозглашенные в таких субъектах.

Франция

Фото: pixabay.com

Корсика, которая известна, в общем-то, не только тем, что именно на этом острове родился Наполеон, но и крутым нравом и традициями местных жителей, стала бороться за отделение от Франции еще в 1970-е годы. Процесс постоянно сопровождался стычками с властями. Семь лет назад националисты решили оставить силовые методы, однако от своих целей не отказались. Теперь радикалы надеются на референдум об отделении.

Германия

Фото: pixabay.com

Строптивый нрав баварцев уже давно ушел в обывательские побасенки и анекдоты. У местных жителей свой язык, а главный декларируемый повод заключается в том, что Мюнхен "кормит" соседствующие регионы. Местные политики часто поднимают вопрос об отделениии – особенно Баварская партия, которая все никак не может попасть в парламент.

Бельгия

Фото: pixabay.com

Источником проблем в государственном суверенитете выступает Фландрия, в которой вольготно себя чувствуют представители ультраправых движений. Два года назад "Новый фламандский альянс" выиграл выборы в парламент, однако никто их туда и не пустил. Регион имеет для Бельгии стратегичекую важность – именно здесь сосредоточены основные мощности королевской инфраструктуры.

Испания

Фото: pixabay.com

Своим стремлением к незавимимости известны не только баски, но и каталонцы. В 2017 году Барселона пыталась провести референдум о независимости, который был встречен закономерной реакцией со стороны Мадрида. А лидер движения за независимость Карлес Пучдемон бежал из страны.

Великобритания

Фото: pixabay.com

Пожалуй, Северная Ирландия представляет для Лондона одну из самых серьезных проблем, если говорить о целостности королевства. Кровавое воскресенье 1972 года, вспыхнувшее в Белфасте, до сих пор остается в памяти у многих свидетелей тех событий. Пока что Лондон способен на принятие мер противодействия подобному сценарию. Однако напряжение сохраняется – наследники ИРА до сих пор подкладывают мины в автомобили.

Источник: Политэксперт
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость 361802
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Мы всем введём санкции и все распадутся ! лет через 10 или даже 20 ть. А вы , вы знаете вы кто ? вы рашка ! А я в канаде !
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