"Две Бабы Яги": эксперт оценил участие Украины и Польши в сертификации "Северного потока-2"

"Две Бабы Яги": эксперт оценил участие Украины и Польши в сертификации "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Для немецкого регулятора не имеет значения, сколько сторонних компаний собрались наблюдать за процессом решения вопроса о запуске российского газопровода

Участие Украины в работе по сертификации "Северного потока-2" никак не влияет на решение немецкого регулятора по газопроводу. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя новость о том, что "Нафтогаз" изъявил желание поучаствовать в знаковом для российского газопровода процессе.

Эксперт напомнил, что к сертификации новой балтийской магистрали уже подключилась Польша. При этом позиция Варшавы, которая стремится помешать запуску проекта, в отношении нашей трубы известна заранее, как и киевского режима.

"Поэтому, знаете, больше-меньше, больше народу нагонят – от этого тоже не поменяется решение. Немцы по неким критериям это решение будут принимать, а не потому, что две Бабы Яги будут против, условно говоря, вместо одной", – сказал "Известиям" эксперт.

Он раскрыл секрет подключения тех или иных компаний к процедуре сертификации. По его словам, это делается вовсе не для того, чтобы получить какое-то новое решение, а для того, чтобы в будущем не говорили, что они не участвовали в данном процессе.

Напомним, в середине сентября польский регулятор PGNiG похвастался тем, что компания получила право участвовать в сертификации "СП-2". Однако позже выяснилось, что немецкая сторона оставила поляков без права вето. Таким образом, представители Варшавы смогут лишь высказать свое мнение в ходе разбирательств вокруг балтийского газопровода.

И вот теперь к процессу подвизались украинцы. Надо полагать, что Берлин допустил их также поприсутствовать в качестве наблюдателей и выразителей своего мнения, как держателей части советского газового маршрута "Уренгой-Помары-Ужгород", который кровь из носу майданным вождям необходимо сохранить вопреки признанию России "страной-агрессором".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость321216
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Дак эти "наблюдатели" просто начнут срывать работу комиссии, выходками в духе морального урода Гончаренко. Как говорится. с галерки тоже можно кизяками кидаться.
Гость 361802
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к процессу подвизались украинцы. Надо полагать, что Берлин допустил их также поприсутствовать в качестве наблюдателей и выразителей своего мнения .

Дали подержатся за причиндал больших дядек :)
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