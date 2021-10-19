В стране хватает своих проблем, заявила политик

Привлечение "Нафтогаза" к сертификации "Северного потока – 2" вряд ли станет определяющим в вопросе запуска газопровода. Киев не имеет рычагов влияния на этот процесс, считает бывший омбудсмен Украины, экс-представитель страны в ТКГ по Донбассу Валерия Лутковская.

Напомним, ранее председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская сторона подала заявку на участие в сертификации проекта. Топ-менеджер выразил уверенность, что оператор "Северного потока – 2" не имеет права на получение разрешения. Основным аргументом со стороны Витренко стало заявление о том, что сертификация российского трубопровода неким образом нарушает нормы европейского права, а действия "Газпрома" выходят за рамки конкуренции.

По мнению Лутковской, намерения "Нафтгаза" можно описать как попытку внедрить "троянского коня". Однако саботирование проекта окольными путями не принесет никакой пользы населению Украины.

Бывший омбудсмен напомнила, что страна страдает от угольного дефицита. В ряде ТЭЦ осталось запасов всего на несколько недель. Поэтому, считает политик, политическому руководству страны стоит расставить акценты и думать не о чужом проекте, а о решении внутренних проблем.

За спиной всех участников сертификации, добавила Лутковская, стоят национальные интересы. И вовлеченные государства осознают, что проект даст возможность получать газ по более дешевой цене.

"Это развитие экономики и отсутствие опасностей. Сомневаюсь, что "Нафтогаз" их убедит", – заявила Лутковская в эфире телеканала "НАШ".

Ранее "Оператор ГТС Украины" обвинил "Газпром" в шантаже после отказа от бронирования допмощностей Незалежной.