Что ждет отношения России и НАТО: прогноз эксперта

Что ждет отношения России и НАТО: прогноз эксперта
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Надежд на восстановление полноценного диалога пока крайне мало

Отношения между РФ и Североатлантическим альянсом вряд ли претерпят положительные изменения в ближайшем будущем. Такое мнение выразил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт вспомнил события прошлых лет. В том числе охлаждение отношений РФ и НАТО после конфликта в Южной Осетии, а также возвращения Крымского полуострова в состав России. Кортунов напомнил, что после крымских событий прервались оперативные контакты.

Политолог заявил, что с каждым годом надежды на возобновление полноценного диалога с альянсом становится все меньше. Кортунов оценил заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, прозвучавшее накануне. Напомним, министр сообщил о прекращении контактов с НАТО. Так, с 1 ноября работа российского представительства приостановится. Как стало известно, в экстренных случаях Россия будет связываться с альянсом через посла в Бельгии.

Эксперт считает, что это решение может обернуться против нашей страны – не исключено, что Москву выставят виновной в разрыве связей с альянсом. Он добавил, что в ближайшее время, возможно, выскажется и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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