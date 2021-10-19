"Европа в шоке": Зеленский считает "Северный поток-2" сильным оружием

"Европа в шоке": Зеленский считает "Северный поток-2" сильным оружием
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президент Украины призвал европейцев отреагировать на высокие цены на газ

Безрезультативные попытки некоторых недальновидных западных политиков бороться с российским газопроводом "Северный поток-2" уже привели к кризисной ситуации на европейском рынке углеводородов. Сегодня, когда ситуация с ценами на газ полностью дестабилизирована, президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести очередные санкции.

Как сообщает URA.RU, политик назвал проект "Северный поток-2" сильным энергетическим оружием, последствия от которого еще даже неизвестны. Он обратил внимание на высокие цены на голубое топливо и заявил, что Европа в шоке от этого. Зеленский призвал реагировать на сложившуюся ситуацию. 

В частности, по мнению украинского президента, необходимо ввести новые санкции. По данным RT, речь идет о так называемом "третьем энергопакете". Глава государства добавил, что в Киеве пока не знают, как решать энергетическую проблему, и отметил, что скоро заканчивается контракт на транзит российского газа.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может иметь отношение к нестабильной ситуации на европейском рынке газа. Так, по мнению аналитика Сергея Пикина, Незалежная закупает голубое топливо через малоизвестных трейдеров, что ведет к спекуляциям на бирже и необоснованному повышению цен.

Источник: ICTV ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость321826
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Настоящий Одессит
ЗЕленски никак не может понять, что транзита через хохлостан скоро не будет. Не стоит рвать заднее место. Геморрой бывает очень болезненный.
У хохлов геморрой уже 30 лет, так они еще и радуются, празднуют его день рождения каждый год, вопят "Слава геморрою!"
Гость320850
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Интересно, куда Зелевински побежит? Зима на пороге.
Настоящий Одессит
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ЗЕленски никак не может понять, что транзита через хохлостан скоро не будет. Не стоит рвать заднее место. Геморрой бывает очень болезненный.
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