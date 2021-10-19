"Перегружают больницы": в Латвии русскоязычных обвинили в новой волне COVID-19

"Перегружают больницы": в Латвии русскоязычных обвинили в новой волне COVID-19
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Парламентарий заявил, что причину нужно искать в "советских колонистах"

Латвия столкнулась с очередной волной коронавирусной инфекции. Страна ожидает введения локдауна. Глава правительства Кришьянис Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению после заявления местного Минздрава о том, что статистика оказалась хуже прогнозируемой. Однако у некоторых политиков на этот счет своя точка зрения. Депутат Сейма Янис Иесалниекс обвинил в коронавирусе русскоязычных.

Представляющий интересы ультраправой партии "Национальное объединение "Все для Латвии!" – "Отечеству и свободе/ДННЛ" Иесалниекс заявил, что предупреждал о развитии подобной ситуации. По словам депутата Сейма, из-за нежелания "колонистов", которые приехали в страну еще в годы СССР, дети не могут посещать школу и ходить в спортивные секции.

"Колонисты не спешат вакцинироваться и перегружают больницы", – написал парлантарий на своей странице в "Твиттер".

Депутат также заявил, что русскоязычное население Латвии занимется "дезинформацией по указке Кремля" в вопросе освещения ситуации с коронавирусом в стране.

В настоящее время, указывает "Спутник", Латвия занимает первое место в мире по заболеваемости коронавирусом. С 20 октября в стране вводят комендатский час с локдауном – власти закрывают магазины, а также спортивные секции, развлекательные мероприятия отменяются. 

За прошедшую неделю в стране число зараженных COVID-19 выросло на 49 процентов. Ограничения действуют до середины ноября. Власти также приняли решение о продлении школьных каникул для детей. Действует запрет на выход из дома – как для привитых, так и невакцинированных.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Геннадий Чебурашкин
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Ну так расстреляйте всех русскоязычных, как вы это умеете!
Сразу и места в больницах освободятся и латыши станут жить лучше и не будут убегать из страны.
Гость320850
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Гость322372
<цензура> русских ! этих тварей гнать в шею <цензура> от них все беды
Выпей йаду
Гость322372
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<цензура> русских ! этих тварей гнать в шею <цензура> от них все беды
Гость320850
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Ну хоть в этом Латвия первая.
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