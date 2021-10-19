"Любимые актеры": Зеленский вступился за попавших в немилость "Сватов"

"Любимые актеры": Зеленский вступился за попавших в немилость "Сватов"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Президент недоволен, что его детище убрали из эфира

Украинский главнокомандующий Владимир Зеленский по-новому взглянул на ситуацию с запретом в Незалежной ряда фильмов. Речь идет о картинах, вычеркнутых из культурной жизни украинцев из-за артистов, которые внесены в санкционный список. Зеленский считает, что власти зря пошли на такой шаг.

Особенно президента опечалила ситуация с популярным телесериалом "Сваты". Такое внимание главнокомандующего к кинопродукту неслучайно – до своего президентства он выступал продюсером проекта. Зеленский отметил, что после неосторожного высказывания одного из артистов "Сватов" о Крыме, весь сериал запретили. Глава незалежных уверен, что не стоило так поступать с продуктом его творчества. 

"Сериал был снят еще до войны с Россией, там были любимые актеры", – передает слова высокопоставленного украинца РИА "Новости".

В целом президент считает, что фильмы, в которых снялись опальные артисты, не должны попадать под горячую руку украинских правоохранителей. Он напомнил, что в одной картине могут играть актеры, которые поддерживают Украину, и те, кто выступает против политики киевских властей. Мол, в таком случае, фильм нельзя снимать с показа, пишет "Свободная пресса".

Напомним, звезда "Сватов" Федор Добронравов поддержал возвращение Крымского полуострова в российскую гавань, за что попал в немилость представителей киевского режима.

К слову, недавно в офисе президента Незалежной заявили о девяти сценариях войны с нашей страной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость322333
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Сериал для пенсов, смотрящих это УГ
Настоящий Одессит
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Комик хочет денежку получить за прокат Сватов.)
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