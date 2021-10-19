Политолог объяснил причину прекращения переговоров между Украиной и Донбассом

Политолог объяснил причину прекращения переговоров между Украиной и Донбассом
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
ДНР и ЛНР настроены на диалог с Россией

Молодые республики Донбасса и официальный Киев дошли до прекращения переговорного процесса. Поводом для радикального решения стал арест представителя ЛНР в СЦКК. Об этом заявил политолог Андрей Ермолаев. 

Ранее Андрей Косяк был задержан украинскими властями. Северодонецкий городской суд Луганской области принял решение об аресте офицера и заключении его под стражу. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о выходе республики из переговоров до возвращения своего представителя. 

"Если Украина не заинтересована решить [проблему], офицер будет сидеть" – отметил Ермолаев.

По мнению эксперта, дело даже не в конкретном человеке. Он считает сложившуюся ситуацию поводом для прекращения переговорного процесса. Политолог призвал искать сторону, которой выгодно обострение ситуации на Донбассе. 

Кроме того, Ермолаев считает, что действия Киева ставят под сомнение возможность встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он напомнил, что за некоторое время до задержания офицера Москва еще допускала, что переговоры состоятся. 

Также, по словам эксперта, республики Донбасса сегодня заинтересованы в диалоге и сотрудничестве с российской стороной. Украина, напротив, не готова вести переговоры ни в двухстороннем формате, ни в рамках Минских соглашений, уверен политолог. 

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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