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Бывший командующий вооруженными силами США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес призвал Запад готовиться к падению правящего режима Белоруссии. Он назвал потенциальные сценарии, которые могут привести президента Александра Лукашенко к потере власти.
Бывший высокопоставленный офицер ныне занимает ключевую должность в американском Центре анализа европейской политики. Несколько лет назад он лично приезжал в Белоруссию и встречался с Лукашенко. Эксперт считает, что республика сегодня находится в зоне влияния России.
"Кремль очень внимательно следит за событиями в Белоруссии", – отметил Ходжес.
По словам генерала, существует несколько сценариев коллапса режима Лукашенко. Представитель США не исключает, что Белоруссия может объединяться с Россией. Также, по его мнению, властям республики стоит опасаться измен некоторых политиков, госпереворота и восстания народа.
Кроме того, военный специалист обратил внимание на белорусскую АЭС, которой обеспокоена Латвия. Генерал подчеркнул, что при любом развитии ситуации Западу нужно будет защитить европейских граждан.
Американский генерал уверен, что российские и белорусские вооруженные силы уже интегрировались. Он также отметил, что системы ПВО двух государств действуют совместно. Эксперт добавил, что сегодня в кабинетах власти почти не осталось сторонников независимости Белоруссии.
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Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии
1. Россияне: мания величия, высокомерие и искренняя вера в то, что всё в этом мире покупается, всё надо решать по понятиям и за взятки. Ну а формы управления только две рабочие - клановость и диктатура. И это миропонимание россияне силой хотят навязать остальным под предлогом, что мол мы все - русский народ, как это было всегда, начиная со времён царской России.
1. Россией правят сталинисты, мечтающие о возрождении СССР, которые наплевав на белорусов хотят силой, но не военной, а экономической сделать Беларусь частью России.
2. Российские власти считают Беларусь своей частной собственностью и придатком, а себя - учредителями или главными акционерами.
3. Все телодвижения с военкой - попытки запугать Запад, <цензура> кроме военки у России других инструментов нет - всё разворовано