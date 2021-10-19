Американский генерал раскрыл сценарии падения режима Лукашенко

Американский генерал раскрыл сценарии падения режима Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Белоруссия может объединиться с Россией

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес призвал Запад готовиться к падению правящего режима Белоруссии. Он назвал потенциальные сценарии, которые могут привести президента Александра Лукашенко к потере власти. 

Бывший высокопоставленный офицер ныне занимает ключевую должность в американском Центре анализа европейской политики. Несколько лет назад он лично приезжал в Белоруссию и встречался с Лукашенко. Эксперт считает, что республика сегодня находится в зоне влияния России. 

"Кремль очень внимательно следит за событиями в Белоруссии", – отметил Ходжес. 

По словам генерала, существует несколько сценариев коллапса режима Лукашенко. Представитель США не исключает, что Белоруссия может объединяться с Россией. Также, по его мнению, властям республики стоит опасаться измен некоторых политиков, госпереворота и восстания народа. 

Кроме того, военный специалист обратил внимание на белорусскую АЭС, которой обеспокоена Латвия. Генерал подчеркнул, что при любом развитии ситуации Западу нужно будет защитить европейских граждан.

Американский генерал уверен, что российские и белорусские вооруженные силы уже интегрировались. Он также отметил, что системы ПВО двух государств действуют совместно. Эксперт добавил, что сегодня в кабинетах власти почти не осталось сторонников независимости Белоруссии.

Источник: Telegraf.by ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость319954
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Гость320692
Ты наверное плохо историю учил. Сталинисты и прочие разорвали на клочки вековую историю одного по сути народа. А сейчас, всё постепенно возвращается на круги свои. Ещё Бисмарк писал об этом, что не возможно разделить русский народ. Он всё равно будет объединяться в одно целое.
Я общаюсь и с россиянами, и с белорусами, и с украинцами, и вижу, что мы все очень разные, причём по менталитету:
1. Россияне: мания величия, высокомерие и искренняя вера в то, что всё в этом мире покупается, всё надо решать по понятиям и за взятки. Ну а формы управления только две рабочие - клановость и диктатура. И это миропонимание россияне силой хотят навязать остальным под предлогом, что мол мы все - русский народ, как это было всегда, начиная со времён царской России.
Гость320692
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Гость319954
Это ты плохо учил историю, поскольку тупо веришь в провластную пропаганду, как и твои родители да бабушки с дедушками. Но во времена СССР никаких других источников информации, кроме пропаганды, не было - сложно было верить во что-то другое, критично к пропаганде относились только реально образованные интеллигентные люди с аналитическим мышлением. А серая масса - на то она и серая масса, на неё и был расчёт. А сейчас даже серая масса может спокойно и без проблем искать информацию в разных источниках, и верит в пропаганду далеко не столько людей, сколько при СССР верило
Да что ты говоришь. Разделение было во времена княжеств. Пока их не объединили. И очень многие старались этого объединения ещё в те времена не допустить. Грабить по отдельности проще.
Гость319954
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Гость320692
Ты наверное плохо историю учил. Сталинисты и прочие разорвали на клочки вековую историю одного по сути народа. А сейчас, всё постепенно возвращается на круги свои. Ещё Бисмарк писал об этом, что не возможно разделить русский народ. Он всё равно будет объединяться в одно целое.
Это ты плохо учил историю, поскольку тупо веришь в провластную пропаганду, как и твои родители да бабушки с дедушками. Но во времена СССР никаких других источников информации, кроме пропаганды, не было - сложно было верить во что-то другое, критично к пропаганде относились только реально образованные интеллигентные люди с аналитическим мышлением. А серая масса - на то она и серая масса, на неё и был расчёт. А сейчас даже серая масса может спокойно и без проблем искать информацию в разных источниках, и верит в пропаганду далеко не столько людей, сколько при СССР верило
Гость320692
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Гость319954
Посыл простой:
1. Россией правят сталинисты, мечтающие о возрождении СССР, которые наплевав на белорусов хотят силой, но не военной, а экономической сделать Беларусь частью России.
2. Российские власти считают Беларусь своей частной собственностью и придатком, а себя - учредителями или главными акционерами.
3. Все телодвижения с военкой - попытки запугать Запад, <цензура> кроме военки у России других инструментов нет - всё разворовано
Ты наверное плохо историю учил. Сталинисты и прочие разорвали на клочки вековую историю одного по сути народа. А сейчас, всё постепенно возвращается на круги свои. Ещё Бисмарк писал об этом, что не возможно разделить русский народ. Он всё равно будет объединяться в одно целое.
Гость319954
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Посыл простой:
1. Россией правят сталинисты, мечтающие о возрождении СССР, которые наплевав на белорусов хотят силой, но не военной, а экономической сделать Беларусь частью России.
2. Российские власти считают Беларусь своей частной собственностью и придатком, а себя - учредителями или главными акционерами.
3. Все телодвижения с военкой - попытки запугать Запад, <цензура> кроме военки у России других инструментов нет - всё разворовано
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