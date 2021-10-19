"Третья мировая": в США отреагировали на приостановку российской миссии в НАТО

"Третья мировая": в США отреагировали на приостановку российской миссии в НАТО
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Альянс потерял свою актуальность еще десятилетия назад, считают американцы

Американские пользователи оценили сообщения об ответных действиях Российской Федерации за высылку дипломатов при Североатлантическом альянсе. По мнению некоторых, существование НАТО давно лишено всякого смысла, а действующее функционирование такого объединения подрывает международную безопасность.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, а также работу миссии в Москве, включая информбюро. Речь идет об ответных мерах за высылку восьми представителей РФ из постпредства в НАТО, который не стал объяснять причины подобного решения.

По мнению читателей Fox News, альянс не актуален вот уже несколько десятилетий. Однако руководство военно-политического объединения нацелено на сохранение финансирования и дальнейшее привлечение ресурсов.

"Китай теперь идет войной на Тайвань, а РФ приостанавливает миссию. Спасибо за Третью мировую, Джо, "Они играют жестко. Удивили нашу разведку своей гиперзвуковой ракетой. Вспомните, как либералы устроили истерику, хотели заставить Трампа втянуть нас в Третью мировую", "Разве это не миссия НАТО – найти и уничтожить любого, кто укажет на отсутствие необходимости в растрате сотен миллиардов ежегодно? Ни один серьезный человек в Европе не верит в угрозу со стороны России", "Всем известно, что роль НАТО –  коррупция. Русским просто не нужно тратить деньги на эте бестолковые вещи", – пишут в комментариях.

Ранее в Москве заявили, что диалог с НАТО осложнен из-за попыток альянса сдержать Россию. Наращивание военного потенциала у границ РФ вовсе не способствует улучшению отношений.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость320692
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У Европейцев есть один большой недостаток. Если им правильно объяснить что за углом есть добыча, которую можно легко порвать на части, то они забывают о всех своих принципах, придумывают кучу оговорок по теме целесообразости уничтожения жертвы, объединяются и рвут. Поэтому такие организации как НАТО там существуют. Потенциальная возможность где-то поживиться ...
Гость323049
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Есть ещё мыслящие реально люди в Европе !!!
Гость322854
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"Ни один серьезный человек в Европе не верит в угрозу со стороны России", "Всем известно, что роль НАТО – коррупция. Русским просто не нужно тратить деньги на эти бестолковые вещи", – пишут в комментариях." -
Приятно осознавать, что простые граждане европейских стран не идиоты!
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