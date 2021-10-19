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Американские пользователи оценили сообщения об ответных действиях Российской Федерации за высылку дипломатов при Североатлантическом альянсе. По мнению некоторых, существование НАТО давно лишено всякого смысла, а действующее функционирование такого объединения подрывает международную безопасность.
Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, а также работу миссии в Москве, включая информбюро. Речь идет об ответных мерах за высылку восьми представителей РФ из постпредства в НАТО, который не стал объяснять причины подобного решения.
По мнению читателей Fox News, альянс не актуален вот уже несколько десятилетий. Однако руководство военно-политического объединения нацелено на сохранение финансирования и дальнейшее привлечение ресурсов.
"Китай теперь идет войной на Тайвань, а РФ приостанавливает миссию. Спасибо за Третью мировую, Джо, "Они играют жестко. Удивили нашу разведку своей гиперзвуковой ракетой. Вспомните, как либералы устроили истерику, хотели заставить Трампа втянуть нас в Третью мировую", "Разве это не миссия НАТО – найти и уничтожить любого, кто укажет на отсутствие необходимости в растрате сотен миллиардов ежегодно? Ни один серьезный человек в Европе не верит в угрозу со стороны России", "Всем известно, что роль НАТО – коррупция. Русским просто не нужно тратить деньги на эте бестолковые вещи", – пишут в комментариях.
Ранее в Москве заявили, что диалог с НАТО осложнен из-за попыток альянса сдержать Россию. Наращивание военного потенциала у границ РФ вовсе не способствует улучшению отношений.
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Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии
Приятно осознавать, что простые граждане европейских стран не идиоты!