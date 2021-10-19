Альянс потерял свою актуальность еще десятилетия назад, считают американцы

Американские пользователи оценили сообщения об ответных действиях Российской Федерации за высылку дипломатов при Североатлантическом альянсе. По мнению некоторых, существование НАТО давно лишено всякого смысла, а действующее функционирование такого объединения подрывает международную безопасность.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, а также работу миссии в Москве, включая информбюро. Речь идет об ответных мерах за высылку восьми представителей РФ из постпредства в НАТО, который не стал объяснять причины подобного решения.

По мнению читателей Fox News, альянс не актуален вот уже несколько десятилетий. Однако руководство военно-политического объединения нацелено на сохранение финансирования и дальнейшее привлечение ресурсов.

"Китай теперь идет войной на Тайвань, а РФ приостанавливает миссию. Спасибо за Третью мировую, Джо, "Они играют жестко. Удивили нашу разведку своей гиперзвуковой ракетой. Вспомните, как либералы устроили истерику, хотели заставить Трампа втянуть нас в Третью мировую", "Разве это не миссия НАТО – найти и уничтожить любого, кто укажет на отсутствие необходимости в растрате сотен миллиардов ежегодно? Ни один серьезный человек в Европе не верит в угрозу со стороны России", "Всем известно, что роль НАТО – коррупция. Русским просто не нужно тратить деньги на эте бестолковые вещи", – пишут в комментариях.

Ранее в Москве заявили, что диалог с НАТО осложнен из-за попыток альянса сдержать Россию. Наращивание военного потенциала у границ РФ вовсе не способствует улучшению отношений.