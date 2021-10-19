Байдена проигнорировали на мероприятии в США – видео

Байдена проигнорировали на мероприятии в США – видео
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Выступление американского лидера оказалось никому не интересно

Администрация Белого дома отводит президенту США Джо Байдену исключительно роль говорящей головы, причем "включать" которую требуется только в определенное время и на определенную аудиторию. Это стало окончательно понятно из видео с одного из официальных мероприятий в США.

Байден вышел к трибуне, где были установлены микрофоны, и даже начал речь, но к нему никто не повернулся – собравшиеся вокруг беседовали между собой, не обращая внимания на слова президента. Сам он тоже не сразу понял, что вокруг все заняты своими делами.

"Только верная супруга Джилл намекнула старику, что его речь сейчас никому не нужна",

– прокомментировала ситуацию российская телеведущая Ольга Скабеева, опубликовав в своем телеграм-канале видео, где "деда"-Байдена никто не хочет слушать.

Ранее в интернет попали видеокадры, как Байден заблудился на лужайке Белого дома.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ
Гость320637
Пожаловаться Ответить
дед бидон ващще слабо понимает, где он находится)
Гость321826
Пожаловаться Ответить
Надо было рогулей туда нагнать, они бы его слушали открыв рты и вытаращив зенки, как кот, когда на солому гадит. Завезли бы рабов для массовки и не было бы таких позорных кадров.
1
новости партнеров
По теме

"Европа в шоке": Зеленский считает "Северный поток-2" сильным оружием

Президент Украины призвал европейцев отреагировать на высокие цены на газ

Лавров сообщил о полном прекращении контактов России с НАТО

Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей