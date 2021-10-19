Глава Пентагона прилетел на Украину помогать евроатлантическким устремлениям

Глава Пентагона прилетел на Украину помогать евроатлантическким устремлениям
Фото: Chad Mcneeley/Dod/www.globallookpress.com
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Министр заявил о "непоколебимой поддержке" со стороны Вашингтона

Глава министерства обороны Соединенных Штатов прибыл 19 октября в Киев с рабочим визитом, сообщив, что тем самым проявил жест готовности оказать помощь друзьям в их стремлении противостоять "агрессии России". Об этом министр успел сообщить на своей странице в социальных сетях.

Остин указал, что находится в Киеве для подтверждения "непоколебимой поддержки" американской администрации в отношении украинской стороны, которой готов оказать помощь для сдерживания "агрессии России", а также евроатлантическим устремлениям политического руководства страны.

Глава Пентагона опубликовал на своей странице в "Твиттер" ролик, на котором проходит по ковровой дорожке на встречу с представителями Незалежной.

Визит министра обороны Соединенных Штатов в Киев состоялся после его рабочей поездки в Грузию. В Тбилиси Ллойд обсудил "вопросы безопасности" в Черном море с политическим руководством постсоветской республики.

Днем ранее глава военного ведомства США раскритиковал предложение Лаврова о переговорах по Закавказью в рамках формата "3+3", который выдвинул этот вопрос на переговорах с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Министр обороны заявил, что РФ обязана, прежде всего, соблюдать соглашение 2008 года, прежде чем заводить диалог о новых платформах.

В августе в СМИ появилось открытое письмо, под которым поставили подписи несколько десяток высокопоставленных американских офицеров. Авторы потребовали срочной отставки действующего главы Пентагона.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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