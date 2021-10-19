"Крым был далеко для Киева": генерал ВСУ назвал причину "предательства" украинских военных

"Крым был далеко для Киева": генерал ВСУ назвал причину "предательства" украинских военных
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В 2014 году ряд украинских офицеров перешли на сторону России

Когда Крымский полуостров вернулся в состав России, часть военных, проходивших службу в вооруженных силах Украины, также перешли на нашу сторону. Бывший заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Кривонос считает этих офицеров предателями. Их, по мнению генерала ВСУ, интересовали только российские зарплаты. 

Не секрет, что на Украине проживет очень много людей, которые этически являются русскими. Кстати, именно против них были приняты националистические законы о государственном языке и коренных народах. В 2014 году русские граждане Незалежной, естественно, служили на территории родного для них Крыма. 

"Крым всегда на тот момент был где-то там далеко для Киева", – заявил Кривонос. 

По его словам, украинские власти уделяли очень мало внимания региону. Напротив, российская сторона, активно поддерживала своих военнослужащих. Генерал ВСУ считает это спланированной информационной атакой.

Генерал справедливо замечает, что условия жизни офицеров двух государств на территории Крыма резко отличались, в частности, россияне получали более высокую зарплату. Однако, бывший высокопоставленный чиновник почему-то считает Россию, а не Украину виновной в том, что местные военные "предали" страну.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость323072
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Геннадий Чебурашкин
Шавки всегда служат тем, кто сытнее кормит!
Именно, а посему, быстренько зосать большую залюпу белого хозяина хохлопидор.
Гость323092
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Это правда,хохлы мало уделяли Крыму внимания.До самых Ющенковских времен в Крыму транслировались не украинские,а российские каналы.Это уже потом СБУ стали и меджлисовскиз татар вооружать и прочие пакости там делать.Но-не помогло.
Геннадий Чебурашкин
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Шавки всегда служат тем, кто сытнее кормит!
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