"Всему свое время": депутат Рады высмеял нападки ВСУ из-за "российских кураторов"

"Всему свое время": депутат Рады высмеял нападки ВСУ из-за "российских кураторов"
Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Парламентария заподозрили в наличии паспорта РФ

Представитель "Оппозиционной платформы" в Верховной раде Илья Кива прокомментировал информацию о недавнем совещании СБУ, где представителям спецслужб поручили выявить всего его "контакты с Российской Федерацией". Парламентарий с иронией выразил сожаление из-за того, что его причастность к Москве не соответствует действительности.

В своем видеообращении народный избранник заявил, что СБУ намерены определить не только список его контактов с РФ, но и "российских кураторов и политтехнологов". Также украинским спецслужбам предстоить выяснить, имеет ли Кива гражданство Российской Федерации.

Депутат заявил, что, к большому сожалению, не имеет в своем распоряжении ничего из того, в чем его подозревают украинские спецслужбы.

"Всему, наверное, свое время. Или пока что я хорошо справляюсь и без этого", – заявил парламентарий.

Напомним, действующая украинская конституция устанавливает в качестве гражданство Украины в качестве единого. До этого в СНБО заявили о необходимости разработки законопроекта об урегулировании ситуации с гражданами, имеющими двойное гражданство. В МИД заявили, что намерены разрешить двойное гражданство, однако в списке соответствующих стран Российской Федерации не будет.

Ранее Кива привел в бешенство бойцов ВСУ, записавших видеролик с требованием "плюнуть в лицо" парламентарию за поздравление, адресованное президенту России Владимиру Путину.  Депутат заявил, что военнослужащие слишком много смотрят телевизор и "сидят в окопе", виня в бедах мира всего исключительно российского лидера.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

"Европа в шоке": Зеленский считает "Северный поток-2" сильным оружием

Президент Украины призвал европейцев отреагировать на высокие цены на газ

Лавров сообщил о полном прекращении контактов России с НАТО

Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей