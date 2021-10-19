Парламентария заподозрили в наличии паспорта РФ

Представитель "Оппозиционной платформы" в Верховной раде Илья Кива прокомментировал информацию о недавнем совещании СБУ, где представителям спецслужб поручили выявить всего его "контакты с Российской Федерацией". Парламентарий с иронией выразил сожаление из-за того, что его причастность к Москве не соответствует действительности.

В своем видеообращении народный избранник заявил, что СБУ намерены определить не только список его контактов с РФ, но и "российских кураторов и политтехнологов". Также украинским спецслужбам предстоить выяснить, имеет ли Кива гражданство Российской Федерации.

Депутат заявил, что, к большому сожалению, не имеет в своем распоряжении ничего из того, в чем его подозревают украинские спецслужбы.

"Всему, наверное, свое время. Или пока что я хорошо справляюсь и без этого", – заявил парламентарий.

Напомним, действующая украинская конституция устанавливает в качестве гражданство Украины в качестве единого. До этого в СНБО заявили о необходимости разработки законопроекта об урегулировании ситуации с гражданами, имеющими двойное гражданство. В МИД заявили, что намерены разрешить двойное гражданство, однако в списке соответствующих стран Российской Федерации не будет.

Ранее Кива привел в бешенство бойцов ВСУ, записавших видеролик с требованием "плюнуть в лицо" парламентарию за поздравление, адресованное президенту России Владимиру Путину. Депутат заявил, что военнослужащие слишком много смотрят телевизор и "сидят в окопе", виня в бедах мира всего исключительно российского лидера.