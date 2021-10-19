Варшава припугнула Европу масштабным кризисом из-за массовых банкротств

Варшава припугнула Европу масштабным кризисом из-за массовых банкротств
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Польше продолжают сваливать все беды на Россию

Европу ждут страшные времена. В ближайшее время многие заводы и фабрики могут закрыться, а люди обнищать. И все это – из-за злонамеренных действий России. Об этом с трибуны Европарламента заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, резкий рост цен на газ и электричество, который спровоцировали российские компании, уже поставили Европу перед дилеммой: сокращать производство или перекладывать повышение расходов на потребителей. Дальше будет только хуже, предупредил польский премьер.

"Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты",

– заявил Моравецкий. Учитывая "эффект домино", когда проблема в одной области негативно влияет на другие, глава правительства Польши полагает, что "уже в ближайшие недели" Европу может потрясти "кризис огромной силы", передает РИА "Новости".

Ранее в России поясняли, что "Газпром" ничего не выигрывает от роста цен на спотовом рынке, поскольку он обеспечивает поставки по долгосрочным контрактам. В нынешнем же кризисе, по мнению президента РФ, виноваты сами западные страны, которые не просчитали последствия активного перехода на возобновляемые источники энергии, а также по политическим мотивам решили сократить сотрудничество с "Газпромом".

Однако в Европе по-прежнему раздаются обвинения в адрес РФ. В Швеции уже высказываются за применение к российскому монополисту европейских законов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Геннадий Чебурашкин
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По мнению поляков, чтобы снизить цены на энергоресурсы, Европе нужно отказаться от дорогого, "грязного" российского газа и СП-2! :))))
Тогда и газа станет меньше и цены на него уменьшатся! :))))))))
Интересно, за сколько Газпром купил такого бесценного "аналитика"? :)))))
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