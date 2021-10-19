В Кремле назвали неизбежным закрытие миссии РФ при НАТО

В Кремле назвали неизбежным закрытие миссии РФ при НАТО
Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.comv
Для Москвы ситуация никак не изменится, поскольку диалог был прерван раньше

Закрытие постоянного представительства России при НАТО можно считать простой формальностью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 19 октября.

Он пояснил, что в последнее время никакого диалога между Москвой и Брюсселем не складывалось. Целью своей деятельности представители НАТО видели "сдерживание" России. "Последней каплей", переполнившей чашу терпения Москвы, стало решению Брюсселя выдворить безо всяких на то оснований половину сотрудников российской миссии.

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно",

– напомнил Песков и пояснил, что теперь, объявив о приостановке работы представительства РФ при НАТО, российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто и де-юре. Это было "неотвратимо", указал Песков.

О решении приостановить деятельность военной миссии РФ при НАТО, а также российского информбюро накануне объявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость321971
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давно пора! они свои двери для фашистов 21-<цензура> века открыли - украины и грузии.
Гость322854
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Наконец-то до России дошло, правда после очередной унизительной "затрещины" со стороны НАТЫ, что иметь какие-либо отношения с этим проамериканским бюрократическим ПБОЮЛ "Сосулька", коим по факту является НАТО - абсолютно бесперспективное и даже вредное занятие!!! Легче с бетонной стеной о чём-либо договориться, чем с этими "отмороженными мракобесами"!!!
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