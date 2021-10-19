Остин призвал Москву остановить внутриукраинский вооруженный конфликт

Глава Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в начале гражданской войны на востоке Незалежной. Свой спич американец произнес в Киеве, куда он прибыл с рабочим визитом, путешествуя по европейским странам, в том числе тем, кто ожидает заветного приема в НАТО – Грузию и Украину.

Выступал заокеанский посланник на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Тараном.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", – цитирует УНИАН заявление Остина.

По его словам, Москва якобы начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Незалежной.

Остин выразил готовность США оказывать киевскому режиму поддержку в его конфликте с РФ, в том числе, развивать способность Украины "защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность".

Также шеф Пентагона произнес традиционную мантру-осуждение "оккупации" Крыма и призвал Россию остановить гражданскую войну в Донбассе, а также прекратить "дестабилизационные действия на Черном море и вдоль границ с Украиной".

На этом Остин не остановился и закончил штатовский плей-лист призывом к Москве остановить кибератаки против Америки и ее союзников.

Ну, а мы напомним заокеанскому гостю, как начинался внутриукраинский конфликт в Донбассе видеокадрами из мужественного шахтерского региона от мая 2014 года.

Отметим, визит в подконтрольную Вашингтону соборную министр начал после своей рабочей поездки в Грузию. В Тбилиси Остин также обсудил с местными властями "вопросы безопасности" в Черном море.

Накануне же глава военного ведомства США раскритиковал предложение министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова о переговорах по проблемам Закавказья в рамках формата "3+3".

