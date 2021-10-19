Глава Пентагона назвал Россию виновницей войны в Донбассе

Глава Пентагона назвал Россию виновницей войны в Донбассе
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Остин призвал Москву остановить внутриукраинский вооруженный конфликт

Глава Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в начале гражданской войны на востоке Незалежной. Свой спич американец произнес в Киеве, куда он прибыл с рабочим визитом, путешествуя по европейским странам, в том числе тем, кто ожидает заветного приема в НАТО – Грузию и Украину.

Выступал заокеанский посланник на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Тараном.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", – цитирует УНИАН заявление Остина.

По его словам, Москва якобы начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Незалежной.

Остин выразил готовность США оказывать киевскому режиму поддержку в его конфликте с РФ, в том числе, развивать способность Украины "защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность".

Также шеф Пентагона произнес традиционную мантру-осуждение "оккупации" Крыма и призвал Россию остановить гражданскую войну в Донбассе, а также прекратить "дестабилизационные действия на Черном море и вдоль границ с Украиной".

На этом Остин не остановился и закончил штатовский плей-лист призывом к Москве остановить кибератаки против Америки и ее союзников.

Ну, а мы напомним заокеанскому гостю, как начинался внутриукраинский конфликт в Донбассе видеокадрами из мужественного шахтерского региона от мая 2014 года.


Отметим, визит в подконтрольную Вашингтону соборную министр начал после своей рабочей поездки в Грузию. В Тбилиси Остин также обсудил с местными властями "вопросы безопасности" в Черном море.

Накануне же глава военного ведомства США раскритиковал предложение министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова о переговорах по проблемам Закавказья в рамках формата "3+3".

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
настоящее или будущее...
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Приходит Панас до хаты, а там,на кровати с его женой Ганной — негр,по кличке Остин. Панас: Ганна,шо це такое? — Не бачишь? Гуманитарная помощь!Бооольшая.....
призвал Лойд..
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Свидомые, как вы еще не провалились от того что отправляете своих мам жен и дочерей на заработки к ахрессору? Вам насцы в глаза,вы скажите ,что божия роса или даже золотой дождь .Для хохлов любой заработок - почётный. Если надо и родину и мать с отцом продадут. И будут этим гордиться.Да какло -именно крепкий кацапский член и кормит укроину.Мир большой,хватит ложится под москалей, пора осваивать"женский" рынок США.
игорь
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он прав
конечно виновата в том что воспитала таких выродков уничтожившие Российскую империю а после еще и СССР а после еще и фашистов которые оккупировали украинскую область
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