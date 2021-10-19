В МИД РФ пригрозили отказаться от евро

В МИД РФ пригрозили отказаться от евро
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Валюта ЕС может повторить судьбу доллара

В российском МИДе не исключили, что будущем страна может отказаться от евро. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Панкин в беседе с "Интерфаксом". 

Такой сценарий возможен, если Брюссель решит использовать валюту для внешнеполитического давления на Москву. В этом случае евро рискует повторить судьбу доллара. 

"Весь накопленный багаж знаний и механизмов дедолларизации может быть задействован нами и по отношению к единой европейской валюте", 

– заявил представитель внешнеполитического ведомства, говоря о возможных последствиях агрессивной политики ЕС. 

Панкин при этом признал, что на данный момент об отказе от евро речи не идет, поскольку серьезных проблем в расчетах в иностранной валюте нет. При текущих обстоятельствах начинать аналогичную дедолларизации политику нецелесообразно, так как от этого обязательно отразиться на российском бизнесе и экономике. 

Исходя из этого, российская сторона планирует провести переговоры с Европейским союзом о повышении роли евро. В частности, такая инициатива позволит использовать европейскую валюту для расчетов по энергоресурсам. 

Тем более, что и отказ от доллара – не более чем защитная реакция РФ. Напомним, что политику дедолларизации Москва начала после событий 2014 года. В 2018 году ЦБ РФ всего за несколько месяцев почти полностью распродал американский госдолг. 

Напомним, что несколькими днями ранее курс американской валюты упал до минимальной отметки с июля 2020 года. Эксперты предполагают, что национальная отметка укрепится на отметке около 70 рублей за доллар. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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