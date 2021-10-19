Россия заменит НАТО Афганистан - эксперт

Россия заменит НАТО Афганистан - эксперт
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
В стратегии альянса - 2022 противостояние с Москвой может занять лидирующую позицию

После сворачивания западной миссии в Афганистане Североатлантическому блоку нужен новый общий враг. Россия отвечает этому статусу как нельзя лучше, поэтому в последнее время НАТО обостряет с ней противостояние. К такому мнению склоняется глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его оценке, натовцам необходим "главный" враг, чтобы сохранять дух единения. В нынешней ситуации Белый дом предпочел бы видеть в этой роли Китай, однако восточноевропейские страны заняли непримиримую позицию в отношении России.

"Россия – любимый противник для многих стран-членов НАТО",

– высказался эксперт в комментарии "Ленте.ру". Он пояснил, что наиболее рьяно против РФ выступает Польша и Прибалтика. И если им удастся убедить остальных членов НАТО в том, что Россия действительно представляет для альянса угрозу, которой нужно активно сообща противостоять, это повысит политическую значимость этих стран на мировой арене.

Скорее всего, в стратегии НАТО на 2022 г. основным вектором деятельности станет как раз противостояние с Россией, полагает Кортунов.

В начале октября Брюссель объявил о высылке представителей РФ при НАТО и о решении вообще сократить российскую миссию с 18 до 10 человек. В ответ Москва объявила о полной приостановке деятельности своего представительства при альянсе. Как отметили в Кремле, Россия при этом ничего не теряет

Источник: Лента.ру
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

"Европа в шоке": Зеленский считает "Северный поток-2" сильным оружием

Президент Украины призвал европейцев отреагировать на высокие цены на газ

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей