Глава Еврокомиссии осадила премьера Польши по "Северному потоку-2"

Глава Еврокомиссии осадила премьера Польши по "Северному потоку-2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
В Брюсселе призвали Моравецкого не прятаться по теме верховенства права за балтийской трубой

Премьера Польши Матеуша Моравецкого жестко отчитали на дебатах на тему верховенства права в Республике, которые проводятся сегодня в ходе пленарной сессии Европарламента. Представителя Варшавы осадили за то, что на этом заседании он пытается подменить вопросом "Северного потока-2" обсуждение соблюдения польскими властями общеевропейских ценностей и демократии.

Громы и молнии в адрес пана Моравецкого направила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА "Новости".

Отмечается, что ранее во вторник, 19 октября, польский премьер в финальном слове перед евродепутатами заявил, что немецкие парламентарии, которые обвиняют Варшаву в нарушении демократических ценностей ЕС, якобы причастны к росту цен на газ в Европе из-за строительства "СП-2", поддерживаемого Берлином.

"Вы заговорили про "Северный поток-2", ваши аргументы недейственны, вы удаляетесь от темы дебатов. Европейская демократия, ее правила, ее принципы, независимость системы правосудия должны соблюдаться. Не пытайтесь увести внимание от того, что мы обсуждаем здесь и сейчас, речь идет о верховенстве права – и не надо уходить от этого обсуждения", – объявила фон дер Ляйн.

По ее мнению, подрыв таких важных элементов угрожает демократии на континенте. Немка подчеркнула, что ЕС не станет с этим мириться и не потерпит подобного.

Добавим, пан Моравецкий, помимо обвинений во всех европейских бедах балтийской трубы, еще напугал представителей Старого Света тем, что из-за высоких цен на голубое топливо в ближайшее время могут закрыться многие заводы и фабрики, что приведет к обнищанию населения ЕС. И все это из-за злонамеренных действий России.

Напомним, Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство основного закона Республики над законодательством Евросоюза, вопреки сразу нескольким вердиктам Суда ЕС, осудившего действия Варшавы. Это уже раскритиковали руководители органов сообщества и лидеры отдельных стран объединения.

Самым болезненным ответом официального Брюсселя может стать лишение Польши к финансам Евросоюза, если Варшава не пойдет на уступки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Со всей ответственностью
Пожаловаться Ответить
Самым болезненным ответом официального Брюсселя была бы публичная порка Польши. Как там у нас говорят, за одного битого двух небитых дают. Вон , дедушка порол Горького по пятницам - и ничего, хороший писатель получился.
Гость322854
Пожаловаться Ответить
"Представителя Варшавы осадили" -
Гы... :))) Пшеков отхлестали ccaной тряпкой по "мурсалам"! Ну понятное дело - перспектива звенеть отмороженными яйцами и сиськами для ЕС куда страшнее, нежели пшеко-хохлабеская истерика вокруг, якобы, нарушений ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ гейропы! :))) Под которой пшеко-хохлобесы подразумевают ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ потерю халявных денег за транзит газа! <цензура> же и утырки они кизячные!!! :)))
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Пшекам надо готовится к выходу в клозеты. Будете хохлоебам подтирать разбитые ж....)
1
новости партнеров

"Европа в шоке": Зеленский считает "Северный поток-2" сильным оружием

Президент Украины призвал европейцев отреагировать на высокие цены на газ

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей