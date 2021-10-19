Стала известна вероятная причина обысков в доме Дерипаски в США

Стала известна вероятная причина обысков в доме Дерипаски в США
Олег Дерипаска. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Российского предпринимателя подозревают в подкупе американских чиновников

Агенты ФБР нагрянули в обысками в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне. 

Изначально причина не уточнялась, однако позже издание NBC выяснило, что обыски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании бывшего американского президента Дональда Трампа и деятельностью помощника республиканца Пола Манафорта. Телеграм-канал URA.ru отмечает, что Дерипаску подозревают в коррупции и подкупе американских чиновников.

В ФБР эту информацию комментировать отказались. 

"Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию, касающуюся возможных расследований", 

ответили РИА "Новости" представители ведомства. 

На фоне этого акции "РУСАЛа", который является одним из крупнейших производителей алюминия в мире, стали стремительно падать. Всего за несколько минут они обрушились почти на семь процентов – до 77,61 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. 

Здание, в котором сейчас проводятся обыски, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. При этом в распоряжении СМИ есть информация, что компания связана с бизнесменом. 

Примечательно, что виза Дерипаски была аннулирована еще в 2006 году – задолго до включения бизнесмена в черный список OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами – прим.ред.). Однако это не мешало основателю "РУСАЛа" приезжать в страну. В 2009 году он попал в Штаты по разрешению на въезд, организованному ФБР. Дом в Вашингтоне, к слову, также был куплен в 2006 году за 15 миллионов долларов. 

В апреле 2018 года Дерипаска и контролируемые им компании были включены в SDN-лист. Иными словами, бизнесмен оказался под санкциями США. Когда предприниматель перестал управлять "Русалом" и "Евросибэнерго", американский Минфин вывел их из-под экономических рестрикций. Сам же Дерипаска в черном списке остался. Снять санкции через суд также не удалось. 

Источник: NBC ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость320850
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Эту д е р ь м о п а с к у еще не ободрали.
Гость323092
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А вот хохлы с санкционным Дерипаской дружат.Иначе чего бы они на Украине собирали его ГАЗели устаревшего поколения,правда не под маркой ГАЗ,а под своей маркой HDC?
ВВМ
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Это будет урокам всем нашим олигархам - покупать недвижимость надо в России. Еще бы экстрасенса Пугачеву там накрыли бы с дочкой!!!
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