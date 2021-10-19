На Смоленской площади потребовали от властей Незалежной допустить наших дипломатов к гражданину РФ

Москва признала наличие российского гражданства у захваченного украинскими диверсантами неделю назад у населенного пункта Золотое представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации Андрея Косяка, назвав подобные действия со стороны киевского режима провокацией.

На Смоленской площади потребовали от властей Незалежной предоставить информацию о местонахождении россиянина и обеспечить доступ к нему наших дипломатов. Об этом говорится в комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что украинская сторона, несмотря на наличие у Косяка паспорта гражданина России, не удосужилась уведомить Москву о произошедшем, хотя обязана это сделать "незамедлительно, не позднее, чем через три дня после задержания". При этом посольство РФ в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию.

По словам дипломата, Луганск инициировал 19 октября созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе для рассмотрения инцидента с Косяком. Однако представители киевского режима сорвали встречу без объяснения причин.

"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней консульской конвенции с Россией", – указала спикер.

Также Москва ожидает от ОБСЕ принципиальной оценки произошедшего и рассчитывает на то, что сотрудники миссии организации в Незалежной будут проявлять "более активный, ответственный и беспристрастный подход", внимательно отслеживать ситуацию в зоне разграничения сторон в Донбассе, чтобы потом добросовестно ее описывать в своих докладах.

"Заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других", – говорится в сообщении.

Напомним, офицер представительства ЛНР в СЦКК Андрей Косяк был захвачен украинской ДРГ утром 13 октября в зоне разведения сил и средств у Золотого. Силовики ВСУ объявили, что он якобы под прикрытием работ по разминированию занимался разведкой, причем со всеми отличительными знаками, соответствующими его статусу.

Луганск сразу же потребовал от Киева немедленно освободить представителя республики в СЦКК. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал бессмысленным продолжение переговоров с украинской стороной в рамках минского формата до возвращения офицера на территорию народной республики, передает ЛИЦ.

Жители Луганска и Донецка проводят акции протеста в связи с бездействием миссии ОБСЕ по данному инциденту. В частности, в столице ДНР неизвестные установили у штаба организации знак "осторожно слепые", пишет телеграм-канал WarGonzo. Кроме того, сотрудников ОБСЕ донецкие активисты уже несколько дней подряд заставляют просыпаться по утрам под звуки гимна России, "Калинки", песен о Великой Отечественной войне.

А еще местные автомобилисты придумали свой флешмоб – проезжая мимо пристанища европейской миссии они сигналят ее представителям в знак протеста.

Как считает политолог Андрей Ермолаев, задержание гражданина РФ ставит под сомнение возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

