Дипломат красочно описала состояние нынешних западных политиков

В ряде европейских стран под верховенством США внешняя политика строится на противостоянии с нашим государством. С течением времени антироссийская риторика только обостряется. Недавнее скандальное заявление главы британской обороны прокомментировала представительница МИД Мария Захарова.



Стоит отметить, что руководитель штаба обороны Британии Николас Картер ничего по сути нового не сказал. Высокопоставленный иностранец объявил, что Россия – это "системный хронический вызов" для просвещенных стран коллективного Запада и в целом чуть ли не сосредоточение мирового зла, пишет РИА "Новости".

Сотрудница внешнеполитического ведомства России метко заметила, что подобного рода хронические жалобы больше похожи на "цитаты из беседы с психологом". Захарова обратила внимание, что нынешняя политика наших партнеров с западной части света вызывает опасения с точки зрения их вменяемости.

Госслужащая удивляется, что британские политики почему-то с ужасом смотрят на выстраивание многополярного мира. Дипломат напомнила, что такие условия позволяют развиваться здоровой конкуренции и защищают интересы большинства государств. В то же время, однополярность под началом натовских руководителей приведет только к разладу на мировой арене. Своим мнением Захарова поделилась в личном телеграмм-канале.

Тем временем, обвинения нашей страны во всех грехах не прекращаются. Недавно глава Пентагона назвал Российскую Федерацию виновницей конфликта в Донбассе.