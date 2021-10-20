В прессу просочилась информация о том, что грядут серьезные кадровые перестановки

Изменения в кабинете министров зачастую оказывают мощное влияние на положение дел в стране. Общественность бдительно следит за новыми назначениями и отставками. Недавно прошел слух, что высокопоставленных чиновников ждут пертурбации. Данную информацию прокомментировали в администрации президента.



На соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Впрочем, пресс-секретарь российского лидера не стал вносить ясность в текущее положение дел. Песков напомнил, что администрация главнокомандующего в таких вопросах придерживается политики тишины. Заранее никто не будет говорить о готовящихся отставках и новых назначениях. Простые россияне узнают о кадровых перестановках по факту их осуществления.

"Мы никогда не анонсируем", – отрезал высокопоставленный госслужащий в беседе с журналистом РИА "Новости".

Работники информационного агентства обратились с таким вопросом к Пескову после того, как в прессе появилась информация, что вскоре некоторые чиновники из кабинета министров покинут свои посты. Как видно, пресс-секретарь президента не стал опровергать эту информацию, однако от развернутого комментария тоже воздержался.

К слову, недавно глава государства Владимир Путин провел серьезные кадровые перестановки во властных структурах. В итоге у президента появился новый помощник, им стал Дмитрий Миронов – политик ранее возглавлял Ярославскую область.