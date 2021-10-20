В Кремле высказались о возможных отставках в правительстве

В Кремле высказались о возможных отставках в правительстве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В прессу просочилась информация о том, что грядут серьезные кадровые перестановки

Изменения в кабинете министров зачастую оказывают мощное влияние на положение дел в стране. Общественность бдительно следит за новыми назначениями и отставками. Недавно прошел слух, что высокопоставленных чиновников ждут пертурбации. Данную информацию прокомментировали в администрации президента.

На соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Впрочем, пресс-секретарь российского лидера не стал вносить ясность в текущее положение дел. Песков напомнил, что администрация главнокомандующего в таких вопросах придерживается политики тишины. Заранее никто не будет говорить о готовящихся отставках и новых назначениях. Простые россияне узнают о кадровых перестановках по факту их осуществления.

"Мы никогда не анонсируем", – отрезал высокопоставленный госслужащий в беседе с журналистом РИА "Новости".

Работники информационного агентства обратились с таким вопросом к Пескову после того, как в прессе появилась информация, что вскоре некоторые чиновники из кабинета министров покинут свои посты. Как видно, пресс-секретарь президента не стал опровергать эту информацию, однако от развернутого комментария тоже воздержался.

К слову, недавно глава государства Владимир Путин провел серьезные кадровые перестановки во властных структурах. В итоге у президента появился новый помощник, им стал Дмитрий Миронов – политик ранее возглавлял Ярославскую область.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия выставила требование Германии по сертификации "Северного потока-2"

Судьба газопровода сейчас находится в руках немцев

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей