Россия предложила США подключиться к "нормандской четверке"

Украинский политолог Михаил Погребинский поддержал позицию главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о необходимости подключения США к переговорам по "нормандскому формату" для решения конфликта на Донбассе. По словам эксперта, ФРГ и Франция не справились со своей задачей.

Погребинский отметил, что власти Украины до сих пор полностью не реализовали Минские соглашения. По его мнению, Берлин и Париж не смогли добиться от Киева выполнения своих обязательств, поэтому Москва приняла решение пригласить за стол переговоров Вашингтон.

Политолог подчеркнул, что Россия и США де-факто пришли к соглашению. Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, по его словам, обсуждался в ходе саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Также эксперт напомнил, что в Москве заявили о бессмысленности дальнейших переговоров с Владимиром Зеленским. По версии Погребинского, это может означать, что встречи в рамках "нормандской четверки" больше не дают результата. Политолог объяснил свою позицию тем, что ни Германия, ни Франция так и не смогли оказать влияние на Украину.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Кремль предлагал Белому дому присоединиться к "нормандскому формату". По данным издания "Взгляд", Москва вела переговоры с Вашингтоном на эту тему, еще когда президентом США был Барак Обама.