Американцы решили закрыть ведомство

В последнее время западные государства не питают особой симпатии к Белоруссии. Грозные заявления противников "режима" Батьки становятся все воинственнее и выливаются во всевозможные санкции. Сегодня, 20 октября, стало известно о вступлении в силу решения американских властей закрыть белорусское консульство в Нью-Йорке.



Как сообщает "Белта", соответствующий приказ предписывал захлопнуть двери генконсульства до 20 октября 2021 года, что и было осуществлено в эту среду. В белорусском МИД посетовали о таком недружественном решении американских властей.

Интернет-издание "Общественная служба новостей" добавляет, что теперь белорусы могут обращаться по всем важным вопросам в посольство Республики в Соединенных Штатах Америки.

К слову, недавно в Бельгии попросили ослабить санкционное давление на Белоруссию. Ограничения бьют по самой Европе.