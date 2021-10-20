США избавились от белорусского консульства в Нью-Йорке

Американцы решили закрыть ведомство

В последнее время западные государства не питают особой симпатии к Белоруссии. Грозные заявления противников "режима" Батьки становятся все воинственнее и выливаются во всевозможные санкции. Сегодня, 20 октября, стало известно о вступлении в силу решения американских властей закрыть белорусское консульство в Нью-Йорке.

Как сообщает "Белта", соответствующий приказ предписывал захлопнуть двери генконсульства до 20 октября 2021 года, что и было осуществлено в эту среду. В белорусском МИД посетовали о таком недружественном решении американских властей.

Интернет-издание "Общественная служба новостей" добавляет, что теперь белорусы могут обращаться по всем важным вопросам в посольство Республики в Соединенных Штатах Америки.

К слову, недавно в Бельгии попросили ослабить санкционное давление на Белоруссию. Ограничения бьют по самой Европе. 

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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