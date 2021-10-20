Попытка переворота в Чехии: от власти отстраняют симпатизирующих России Земана и Бабиша

Политические оппоненты хотят воспользоваться болезнью президента для изменения курса республики

В Чехии развернулась операция по отстранению от власти президента Милоша Земана. Официальный предлог – госпитализация, из-за которой он якобы не может исполнять свои обязанности. Но все это больше походит на месть политических оппонентов главы государства, отмечает эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

О том, что состояние президента не позволяет ему занимать эту должность, должен сообщить консилиум врачей. Но такого заявления не было. Окружение Земана утверждает, что тот может полноценно работать. Однако в парламенте, куда прошли политические противники действующей власти, настаивают на досрочном лишении Земана полномочий, пока он лежит в больнице.

"Смещение Земана сродни показательной казни",

– отмечает политолог. По его оценке, новая парламентская коалиция крайне враждебно настроена к Земану из-за того, что он пытался не дать ей сформировать свое правительство. Среди претензий к Земану и его готовность сотрудничать с Россией, хотя другом Москвы его назвать никак нельзя.

"Земан позволял себе отступать от общепринятых на Западе правил общения с Россией, вел себя как прагматик, задавал тем, с кем имел дело, нелицеприятные вопросы. И нажил себе врагов",

– приводит РИА ФАН мнение Энгельгардта.

Весьма вероятно, что вслед за Земаном парламент постарается убрать и премьера Чехии Андрея Бабиша. Тут тоже могут воспользоваться обвинениями в пророссийских взглядах, так как этот метод отлично работает на Западе.

Ранее в Праге начали расследование в связи с обвинением Офиса президента в преступлениях против республики. Оно строится на предположении, что окружение Земана скрывает информацию о недееспособности главы государства.

О госпитализации 78-летнего Земана стало известно в середине сентября.