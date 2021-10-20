Польша потребовала призвать "Газпром" к ответу из-за высоких цен на газ

Варшава продолжает настаивать на том, что наша страна виновата в кризисе

Европейские государства переживают не лучшие времена. Свистопляска на рынке энергоресурсов серьезно ударила по благосостоянию местных предприятий и простых людей. Глава польского министерства по климату Михаил Куртыка убежден, что во всем виновата Россия и "Газпром", который необходимо "покарать".

Бесконтрольный рост цен на голубое топливо вывел поляка из себя. Он обвинил российского энергетического гиганта в нехватке газа и потребовал, чтобы в дело вмешалась Еврокомиссия. Куртыка хочет, чтобы профильный орган инициировал разбирательство в отношении российского "Газпрома".

К слову, недавно в Швеции потребовали распространить на нашу энергетическую компанию ограничения ЕС.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Геннадий Чебурашкин
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Не сама ли Польша призывает ЕС отказаться от российского газа и всячески препятствует дополнительным поставкам газа из России???
За высокие цены на газ Польше следует лупить себя же по затылку, а Европе говорить ей "большое спасибо"! :)))))
Гость323351
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Просто маньяки. Ну будет еще МЕНЬШЕ газа от Газпрома, Амеры же со своим СПГ просто Кинули всю Европу, видимо от того и бесятся поляки и иже с ними - обвинить Амеров духу не хватает. Ниче - зима не за горами :)))
Гость321648
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О, подстилка возбудилась. А американцев они призвать не хотят за перепродажу газовых контрактов Китаю, а Норвегию и Голландию, которые тоже стригут маржу высоких рыночных цен? В том что они дегенераты - Газпром виноват?
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