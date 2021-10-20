Варшава продолжает настаивать на том, что наша страна виновата в кризисе

Европейские государства переживают не лучшие времена. Свистопляска на рынке энергоресурсов серьезно ударила по благосостоянию местных предприятий и простых людей. Глава польского министерства по климату Михаил Куртыка убежден, что во всем виновата Россия и "Газпром", который необходимо "покарать".



Бесконтрольный рост цен на голубое топливо вывел поляка из себя. Он обвинил российского энергетического гиганта в нехватке газа и потребовал, чтобы в дело вмешалась Еврокомиссия. Куртыка хочет, чтобы профильный орган инициировал разбирательство в отношении российского "Газпрома".

К слову, недавно в Швеции потребовали распространить на нашу энергетическую компанию ограничения ЕС.