Бизнесмен резко отреагировал на обыск в его американском доме

Недавно стало известно, что в вашингтонском особняке известного российского предпринимателя Олега Дерипаски прошли обыски. По некоторым данным, ФБР нагрянула в его жилище из-за нашумевшего дела с выборами президента США в 2016-м году. Бизнесмена сильно разозлило поведение американских правоохранителей, и он резко высказался насчет их действий.



По информации некоторых источников, обыски в доме Дерипаски связаны с тем, что бизнесмена подозревают в подкупе местных чиновников. Разбирательства касаются президентских выборов пятилетней давности, в которых победил Дональд Трамп. По мнению некоторых американских фантазеров, Кремль приложил руку к этому делу.

Дерипаска, не выбирая выражения, высказался по поводу происходящего:

"Не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента", – написал бизнесмен в своем личном телеграм-канале.

Олигарха поражает, что спустя годы американцы продолжают "раскручивать байку" об участии российских спецслужбистов в выборах президента Соединенных Штатов Америки. По мнению Дерипаски, Трамп победил при помощи "тупиц из Вашингтона", которые очень достали американских избирателей. В итоге недовольные местные жители были готовы отдавать свои голоса за кого угодно, "но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон".

Бизнесмен отметил, что в Америке складывается весьма плачевная ситуация. Огромный государственный долг и конфликты на международной арене подрывают стабильность этого государства. Теперь Вашингтон просто вынужден кормить свой электорат "всякой брехней про ужасных русских". По мнению Дерипаски, именно в эту логику укладываются прошедшие обыски.