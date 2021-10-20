"Запредельная тупость": Дерипаску взбесило поведение ФБР в Вашингтоне

"Запредельная тупость": Дерипаску взбесило поведение ФБР в Вашингтоне
Олег Дерипаска. Фото: Igor Russak/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесмен резко отреагировал на обыск в его американском доме

Недавно стало известно, что в вашингтонском особняке известного российского предпринимателя Олега Дерипаски прошли обыски. По некоторым данным, ФБР нагрянула в его жилище из-за нашумевшего дела с выборами президента США в 2016-м году. Бизнесмена сильно разозлило поведение американских правоохранителей, и он резко высказался насчет их действий.

По информации некоторых источников, обыски в доме Дерипаски связаны с тем, что бизнесмена подозревают в подкупе местных чиновников. Разбирательства касаются президентских выборов пятилетней давности, в которых победил Дональд Трамп. По мнению некоторых американских фантазеров, Кремль приложил руку к этому делу.

Дерипаска, не выбирая выражения, высказался по поводу происходящего:

"Не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента", – написал бизнесмен в своем личном телеграм-канале.

Олигарха поражает, что спустя годы американцы продолжают "раскручивать байку" об участии российских спецслужбистов в выборах президента Соединенных Штатов Америки. По мнению Дерипаски, Трамп победил при помощи "тупиц из Вашингтона", которые очень достали американских избирателей. В итоге недовольные местные жители были готовы отдавать свои голоса за кого угодно, "но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон".

Бизнесмен отметил, что в Америке складывается весьма плачевная ситуация. Огромный государственный долг и конфликты на международной арене подрывают стабильность этого государства. Теперь Вашингтон просто вынужден кормить свой электорат "всякой брехней про ужасных русских". По мнению Дерипаски, именно в эту логику укладываются прошедшие обыски.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость323397
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Гость322766
Что же ваш "патриот" Дерипаска имеет дома не в Крыму а в Вашингтоне ? денежки то тоже хранит ни в сбербанке небось да ? Держаться ему уже бесполезно - алюминевый бизнес он отдал Минфину США. В зубах принес, сам.
Ну а теперь FBI посмотрит что там в его документах, которые без спроса и всяких уведомлений изъяли наши парни.
вот так вас нагибают. терпите, патриоты ! :)))
Ваши парни тупые гопники к колготках которые бежели без оглядки от бармаллев в сандалях
Гость322766
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Гость321971
Олег, не будь дешевым тиньковым - держись! Удачи тебе!
Что же ваш "патриот" Дерипаска имеет дома не в Крыму а в Вашингтоне ? денежки то тоже хранит ни в сбербанке небось да ? Держаться ему уже бесполезно - алюминевый бизнес он отдал Минфину США. В зубах принес, сам.
Ну а теперь FBI посмотрит что там в его документах, которые без спроса и всяких уведомлений изъяли наши парни.
вот так вас нагибают. терпите, патриоты ! :)))
Гость321971
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Олег, не будь дешевым тиньковым - держись! Удачи тебе!
Гость320623
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Возьмём за хибо любого путинского чмошника, арестуем имущество, счета, отберём нажитое воровским способом имущество и бизнес. Кто то же должен наказывать врагов России ? Это делают США
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