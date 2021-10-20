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В администрации российского лидера Владимира Путина сообщили, что не исключают новую встречу нашего главнокомандующего с американским президентом Джо Байденом в этом году.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такую вероятность исключать нельзя. Впрочем, развернутый комментарий высокопоставленный госслужащий давать не стал, заявив, что при появлении конкретики общественность будет оповещена отдельно.
Песков отметил, что рандеву может быть организовано в том или ином формате, передает интернет-издание URA.RU.
К слову, недавно американские конгрессмены заявили, что Байден поставил Америку в зависимость от России.
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