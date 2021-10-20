Оппозиционер обвинил власти Белоруссии в халатном отношении к коронавирусу

По мнению основателя НАУ Павла Латушко, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его подчиненные довили страну до "эпидемиологической катастрофы" из-за халатного отношения к пандемии коронавируса. Оппозиционер отметил, что из-за "бездействия нелегитимных властей" погибли тысячи белорусов.

Бывший министр культуры РБ не сомневается, что "преступный режим" Лукашенко поставил под угрозу жизни людей. Он подчеркнул, что белорусские власти вместо пропаганды вакцинации, ношения масок и соблюдения социальной дистанции рассказывали всеми миру об успехах государства по борьбе с ковидом.

Лидер оппозиции уверен, что лишение медиков возможности высказать свою точку зрения является преступлением. Политик считает необходимым привлечь к уголовной ответственности Лукашенко и других чиновников.

"Ваша должностная халатность приводит к смертям тысяч белорусов", – заявил Латушко.

Оппозиционер отметил, что власти Белоруссии скрывают от граждан реальную статистику по коронавирусу. По словам политика, из-за отсутствия информации люди не могут принять правильное решение о защите своего здоровья.

Отметим, что сам Лукашенко выступает против штрафов за отказ носить медицинскую маску. На совещании по коронавирусу президент Белоруссии раскритиковал министров за принудительную вакцинацию граждан.