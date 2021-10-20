Лукашенко виновен в смерти тысяч белорусов - Латушко

Лукашенко виновен в смерти тысяч белорусов - Латушко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия настаивает на уменьшении абсолютной власти Лукашенко - эксперт
Оппозиционер обвинил власти Белоруссии в халатном отношении к коронавирусу

По мнению основателя НАУ Павла Латушко, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его подчиненные довили страну до "эпидемиологической катастрофы" из-за халатного отношения к пандемии коронавируса. Оппозиционер отметил, что из-за "бездействия нелегитимных властей" погибли тысячи белорусов. 

Бывший министр культуры РБ не сомневается, что "преступный режим" Лукашенко поставил под угрозу жизни людей. Он подчеркнул, что белорусские власти вместо пропаганды вакцинации, ношения масок и соблюдения социальной дистанции рассказывали всеми миру об успехах государства по борьбе с ковидом. 

Лидер оппозиции уверен, что лишение медиков возможности высказать свою точку зрения является преступлением. Политик считает необходимым привлечь к уголовной ответственности Лукашенко и других чиновников. 

"Ваша должностная халатность приводит к смертям тысяч белорусов", – заявил Латушко. 

Оппозиционер отметил, что власти Белоруссии скрывают от граждан реальную статистику по коронавирусу. По словам политика, из-за отсутствия информации люди не могут принять правильное решение о защите своего здоровья. 

Отметим, что сам Лукашенко выступает против штрафов за отказ носить медицинскую маску. На совещании по коронавирусу президент Белоруссии раскритиковал министров за принудительную вакцинацию граждан. 

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость319954
Пожаловаться Ответить
Гость320833
Врет не тысячи а миллионы и даже миллиарды....
Он никогда и не был оппозицией, он не конструктивен. Он просто работает за деньги на развал страны
Если кто и разваливает страну, так это правитель, которого волнует только его личная власть. Это тенденция на просторах СНГ, как наследие от СССР.
Гость319954
Пожаловаться Ответить
И да, бюджетные средства соответствующие лучше бы на вакцины потратить, а не на халявное жильё для чиновников и силовиков, а также премии и надбавки платить медикам, которые в красной зоне работают, а не халявщикам в погонах
Гость319954
Пожаловаться Ответить
3. По гос. СМИ надо было пропагандировать масочный режим, рассказывать об опасности вируса, а не говорить что-то типа "Я вирус не вижу - значит его нет".
4. Вузы и школы переводить на удалёнку, а для этого подготовить необходимое ПО и оборудование.
5. Когда уровень вакцинированности населения достигнет 50%, вводить прививочные QR коды, без которых никто не сможет войти в закрытые помещения, будучи непривитым
Гость319954
Пожаловаться Ответить
Кучу смертей от коронавируса можно было избежать, если было бы сделано следующее:
1. Была бы проведена нормальная кампания по введению масочного режима, чтобы люди в общественном транспорте и закрытых помещениях ходили в масках.
2. Была бы проведена нормальная кампания по вакцинации, а именно были бы закуплены в достаточном количестве Пфайзер и Модерна. Пусть бы даже на платной основе вакцинировали людей данными вакцинами - многие бы привились, а в итоге с учётом Спутника и Синофарм/Вероселл получилось бы минимум 70% белорусов были бы привитыми.
Гость323108
Пожаловаться Ответить
Гость322725
Это уже не оппозиция это жополизация западного типа когда плохо в любом случае как ни сделай.
а надо только путину ,как лу ?
Гость320833
Пожаловаться Ответить
Врет не тысячи а миллионы и даже миллиарды....
Он никогда и не был оппозицией, он не конструктивен. Он просто работает за деньги на развал страны
Гость322725
Пожаловаться Ответить
Это уже не оппозиция это жополизация западного типа когда плохо в любом случае как ни сделай.
1
новости партнеров
По теме

Попытка переворота в Чехии: от власти отстраняют симпатизирующих России Земана и Бабиша

Политические оппоненты хотят воспользоваться болезнью президента для изменения курса республики

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей